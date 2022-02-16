Это было одно из крупнейших благотворительных пожертвований в истории.

Согласно документу Комиссии по ценным бумагам и биржам, с 19 по 29 ноября богатейший человек мира – Илон Маск – пожертвовал свыше 5 миллионов акций Tesla на сумму около 5,7 миллиарда долларов. В бумагах не указано имя благотворительной организации, и это свидетельствует о том, что в транзакции участвовал неизвестный траст.

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Пожертвование произошло через несколько недель после того, как Маск заявил, что готов продать акции, если глава Всемирной продовольственной программы организации ООН докажет, что 6 миллиардов долларов помогут преодолеть голод в мире. Это было сказано в ответ на призыв Всемирной организации к миллиардерам.

Большой подарок на благотворительность поможет уменьшить, по словам Маска, крупнейший налоговый законопроект в истории США. За несколько дней до того, как он завершил серию продаж акций на сумму более 16 миллиардов долларов, большая часть которых должна была покрыть выполнение почти 23 миллионов опционов, генеральный директор написал в твиттере, что уплатит свыше 11 миллиардов долларов налогов за год.

Значительная часть богатства Маска связана с Tesla, которая стала крупнейшим автопроизводителем мира и присоединилась к группе компаний с оценкой в триллион долларов в октябре прошлого года. Рыночная капитализация Tesla с тех пор упала примерно до 905 миллиардов долларов.

Поскольку его состояние выросло, Маск раскритиковал миллиардеров и заявил, что продаст свои дома и большую часть своего имущества. По данным Bloomberg Billionaires Index, его состояние оцениваются в 227,3 миллиарда долларов – это на 47 миллиардов больше, чем у второго самого богатого человека в мире – основателя Amazon Джеффа Безоса.