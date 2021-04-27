Він впевнений, що новий кросовер Tesla Model Y невдовзі стане найбільш популяним новим автомобілем у світі.

Причому станеться це вже в 2022 році. "Ми вважаємо, що Model Y стане найбільш продаваним автомобілем будь-якого типу в світі вже, ймовірно, в наступному році", – заявив Маск.

Для такої заяви у Маска є кілька передумов. По-перше, популярність електричних автомобілів дійсно росте шаленими темпами. По-друге, в компанії сповідують плани збільшувати продажі автомобілів в середньому на 50% на рік. Третя передумова – початок роботи нової гігафабрики в Берліні, яка відкриється наприкінці 2021 року.

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Окрім грандіозних планів, компанія Tesla представила акціонерам свої фінансові результати за перший квартал 2021 року. Автовиробник отримав прибуток у розмірі 438 млн доларів у порівнянні з 270 мільйонами в останні три місяці 2020 року. Цікаво, що 100 мільйонів вдалося заробити за рахунок продажу раніше куплених біткоїнів.

Позитивні фінансові результати все ж розчарували інвесторів. Вартість акцій компанії трохи знизилася після. Передбачається, що фінансистів не влаштувала виручка, яка склала 10 мільярдів 389 мільйонів доларів проти очікуваних 10,5 мільярда.