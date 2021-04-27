Он уверен, что новый кроссовер Tesla Model Y вскоре станет самым популярным новым автомобилем в мире.

Причем произойдет это уже в 2022 году. "Мы считаем, что Model Y станет самым продаваемым автомобилем любого типа в мире уже, вероятно, в следующем году", – заявил Маск.

Для такого заявления у Маска есть несколько предпосылок. Во-первых, популярность электрических автомобилей действительно растет бешеными темпами. Во-вторых, в компании исповедуют планы увеличивать продажи автомобилей в среднем на 50% в год. Третья предпосылка – начало работы новой Гигафабрики в Берлине, которая откроется в конце 2021 года.

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Кроме грандиозных планов, компания Tesla представила акционерам свои финансовые результаты за первый квартал 2021 года. Автопроизводитель получил прибыль в размере 438 млн долларов по сравнению с 270 миллионами в последние три месяца 2020 года. Интересно, что 100 миллионов удалось заработать за счет продажи ранее купленных биткоинов.

Положительные финансовые результаты все же разочаровали инвесторов. Стоимость акций компании немного снизилась. Предполагается, что финансистов не устроила выручка, которая составила 10 миллиардов 389 миллионов долларов против ожидаемых 10,5 миллиарда.