Аварія сталась з інженером Tesla під час випробовування системи автопілота.

Ілона Маска викликали в суд, щоб він дав свідчення стосовно смертельної аварії Tesla у 2018 році, в якій загинув інженер Apple Волтер Хуанг. Про це повідомляє Reuters.

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Суддя Еветт Пенніпейкер зобов'язала Маска дати тригодинні свідчення в судовому процесі. Авто Хуанга під керуванням автопілота вилетіло на середину шосе. Адвокати сім'ї Хуанга хочуть допитати генерального директора компанії щодо заяв, які він робив про можливості автопілота в роки, що передували інциденту.

Зокрема, позивачі вказують на інтерв'ю 2016 року на конференції Code Conference, де Маск стверджував, що автомобілі Tesla з автопілотом вже можуть їздити з "більшою безпекою, ніж людина". Вони також занепокоєні демонстраційним відео 2016 року про самокероване водіння, яке, за свідченнями інженерів, було несправжнім.

Tesla стверджує, що під час аварії був залучений автопілот, але також стверджує, що Хуанг проігнорував три попередження автомобіля про те, що потрібно покласти руки на кермо. Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB) стверджує, що Хуанг у той час грав у телефонну гру.

Офіційно постанова є попередньою, і вже призначено слухання, на якому буде ухвалено остаточне рішення.