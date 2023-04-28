Аварии произошла с инженером Tesla во время испытания системы автопилота.

Илона Маска вызвали в суд, чтобы он дал показания по поводу смертельной аварии Tesla в 2018 году, в которой погиб инженер Apple Уолтер Хуанг. Об этом сообщает Reuters.

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Судья Эветт Пеннипейкер обязала Маска дать трехчасовые показания в судебном процессе. Авто Хуанга под управлением автопилота вылетело на середину шоссе. Адвокаты семьи Хуанга хотят допросить генерального директора компании относительно заявлений, которые он делал о возможностях автопилота в предшествующие инциденту годы.

В частности, истцы указывают на интервью 2016 года на конференции Code Conference, где Маск утверждал, что автомобили Tesla с автопилотом уже могут ездить с большей безопасностью, чем человек. Они также обеспокоены демонстрационным видео 2016 года о самоуправляемом вождении, которое, по свидетельству инженеров, было ненастоящим.

Tesla утверждает, что при аварии был привлечен автопилот, но также утверждает, что Хуанг проигнорировал три предупреждения автомобиля о том, что нужно положить руки на руль. Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) утверждает, что Хуанг в то время играл в телефонную игру.

Официально постановление является предварительным, и уже назначено слушание, на котором будет принято окончательное решение.