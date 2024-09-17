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Іменні номери більше не доступні для замовлення

Головний сервісний центр МВС призупиняє приймання замовлень на виготовлення індивідуальних номерних знаків.
Іменні номери поки не доступні в Україні - Auto24

ФОТО: Головний сервісний центр МВС|

Іменні номери поки не доступні в Україні

Євген Гудущан
logo17 вересня, 18:30
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Починаючи з 17 вересня призупиняється приймання замовлень на виготовлення макетів індивідуальних номерних знаків. Це пов’язано із тим, що Головний сервісний центр МВС укладає новий договір з виробником на закупівлю номерних знаків.

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У зв’язку з цим нові заявки на виготовлення індивідуальних номерних знаків від громадян у Кабінеті водія та в територіальних сервісних центрах МВС прийматися не будуть. Проте, ті автовласники, які подали свої заявки та оплатили послугу, отримають замовлені номерні знаки.

Про відновлення послуги головний сервісний центр МВС обіцяє проінформувати додатково.

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