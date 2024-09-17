Іменні номери більше не доступні для замовлення

Починаючи з 17 вересня призупиняється приймання замовлень на виготовлення макетів індивідуальних номерних знаків. Це пов’язано із тим, що Головний сервісний центр МВС укладає новий договір з виробником на закупівлю номерних знаків.

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У зв’язку з цим нові заявки на виготовлення індивідуальних номерних знаків від громадян у Кабінеті водія та в територіальних сервісних центрах МВС прийматися не будуть. Проте, ті автовласники, які подали свої заявки та оплатили послугу, отримають замовлені номерні знаки.

Про відновлення послуги головний сервісний центр МВС обіцяє проінформувати додатково.