Які індивідуальні номерні знаки реєструють у південних областях: цікаві комбінації

З початку року на Одещині майже 470 автовласників виявили бажання прикрасити свої транспортні засоби індивідуальними номерними знаками.

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Нині на дорогах Одещини можна побачити транспортні засоби, на яких красуються номерні знаки ЗАХИСНИК, БУБКА, ДУША, ЦЕЙВО, БРІЧКА, ТАНК, ВІДЬМА, БЕТМЕН, АВАТАР, ПАТРОН, NOMER, SVOBODA, БАДЬОРИЙ, СТЕЛЯ, ДОК, SMETANA.

У сервісних центрах МВС Миколаївській області бути індивідуальністю та виділятися на дорозі забажали 190 автовласників. Ми можемо зустріти транспортні засоби з унікальним номерними знаками VETERAN, SHTURM, MAMA, MEGERA, MAKS.

На Херсонщині з початку року проведено 40 перереєстрацій транспортних засобів із закріплення індивідуального номерного знаку за транспортним засобом.

Згідно зі статистикою, кількість охочих автовласників, які замовляють собі цікаві комбінації літер чи цифр, збільшується. Загалом з початку 2024 року в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях перереєстровано з індивідуальними номерними знаками 699 транспортних засобів, за аналогічний період у 2023 році — кількість перереєстрований транспортних засобів сягала 406, а у 2022 році – 337.

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Нагадуємо, що індивідуальний номерний знак — це додаток до державного номерного знаку транспортного засобу, який виготовляється за індивідуальним замовленням власника.

Тривалість виготовлення комплекту індивідуальних номерних знаків — до 40 днів. Зазначимо, що індивідуальні номерні знаки (ІНЗ) дійсні тільки на території України. Такий номер можна замовити лише як доповнення до державного номерного знаку, але не замість нього.

Індивідуальні номерні знаки можна замовити офлайн у будь-якому зручному для громадян сервісному центрі МВС або онлайн через Кабінет водія. На такому знаку можна розміщувати літери (української чи латинської абетки); літери та цифри; літери, цифри та графічний елемент.

Після отримання комплекту індивідуальних номерних знаків обов’язково проводиться перереєстрація транспортного засобу. Самовільне закріплення номерного знаку не допускається, він має бути внесений в особливі відмітки до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Також можна й перезакріпити індивідуальний номерний знак. Це означає передачу такого номерного знаку іншій особі або закріплення за іншим авто власника. У такому випадку варто звернутися у будь-який зручний сервісний центр МВС для отримання цієї послуги.