Індивідуальні номерні знаки знову можна замовити

Відтепер індивідуальні номерні знаки доступні для замовлення. Сервісні центри МВС відновили цю послугу, яка була тимчасово призупинена через погіршення воєнної безпеки в місцях розташування виробничих потужностей.

Читайте також: Виробництво індивідуальних номерів призупинено

Автовласники можуть знову замовляти індивідуальні номерні знаки онлайн – у Кабінеті водія. Також послуга доступна при особистому зверненні до будь-якого зручного сервісного центру МВС.

Індивідуальний номерний знак – це додаток до номерного знаку державної реєстрації транспортного засобу за індивідуальним замовленням власника. Напис є унікальним і не може повторюватись. Номерний знак для легкових автомобілів може містити від трьох до восьми символів – від трьох до восьми літер чи від трьох до семи літер і цифр. А напис для мотоциклів – від трьох до шести символів – від двох до п’яти літер і цифр. Індивідуальний номерний знак має містити не менше ніж дві літери.

Вартість послуги:

спецпродукція (номерний знак) для легкових авто – 204 грн;

спецпродукція (номерний знак) для мотоциклів – 92,4 грн;

три символи (мінімальне замовлення) – 300 грн;

кожний наступний (до восьми символів) – 90 грн;

графічний елемент – 500 грн.

Отримати індивідуальний номерний знак можливо двома способами: самостійно або з доставкою на відділення «Нової Пошти». Самостійно забрати індивідуальний номерний знак можливо у Головному сервісному центрі МВС у Києві – в управлінні стандартизації за адресою вул. Мрії, 19. А логістичні послуги з доставки на відділення «Нової Пошти» надає ДП «ІНФОТЕХ» за додаткову плату.

Послуга із виготовлення індивідуальних номерних знаків надається до 40 днів.