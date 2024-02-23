Послугу із замовлення індивідуальних номерних знаків призупинено на невідомий строк.

У Головному сервісному центрі МВС назвали причину - через безпекову ситуацію завод-виробник переносить виробництво в інший регіон.

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За інформацією держустанови нові заявки на виготовлення індивідуальних номерних знаків не приймаються. «Однак це не стосується тих автовласників, які встигли замовити та оплатили послугу. Вони отримають свої номери» - сказано в заяві.