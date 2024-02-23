Услуга по заказу индивидуальных номерных знаков приостановлена на неизвестный срок.

В Главном сервисном центре МВД назвали причину - из-за ситуации с безопасностью завод-производитель переносит производство в другой регион.

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По информации госучреждения новые заявки на изготовление индивидуальных номерных знаков не принимаются. "Однако это не касается тех автовладельцев, которые успели заказать и оплатили услугу. Они получат свои номера" - сказано в заявлении.