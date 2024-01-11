В течение 2023 года сервисными центрами МВД было выдано 15 921 комплектов индивидуальных номерных знаков.

Автовладельцы могут заказывать индивидуальные номерные знаки, которые все больше становятся популярными в Украине. Они являются приложениями к номерным знакам государственной регистрации, а сами комбинации не повторяются и являются уникальными в каждом регионе.

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У граждан есть возможность заказать индивидуальные номерные знаки двумя способами: в любом удобном сервисном центре МВД или онлайн – в Кабинете водителя.

При заказе индивидуальных номерных знаков в сервисном центре МВД, получить их возможно исключительно в Главном сервисном центре МВД, который расположен в Киеве. Поэтому автовладельцы имеют возможность воспользоваться другим удобным способом: сделать заказ онлайн с доставкой на удобный адрес. Для этого необходимо авторизоваться в Кабинете водителя, оформить заявку и произвести оплату. Получение готового номерного знака происходит в любом удобном отделении "Новой Почты".

Стоимость услуги изготовления индивидуальных номерных знаков:

300 грн – три символа (минимальный заказ);

90 грн – каждый последующий (до восьми символов);

466,44 грн – стоимость спецпродукции (номерных знаков для авто);

266,58 грн – стоимость спецпродукции (номерных знаков для мотоцикла).

Надпись на индивидуальных номерных знаках для автомобилей может содержать от трех до восьми символов – от трех до восьми букв или от трех до семи букв и цифр. А надпись на индивидуальных номерных знаках для мотоциклов может содержать от трех до шести символов – от двух до пяти букв и цифр. Букв в надписи на индивидуальном номерном знаке должно быть не менее двух.

После получения комплекта индивидуальных номерных знаков обязательно проводится перерегистрация транспортного средства. Самовольное закрепление индивидуальных номерных знаков не допускается, ведь он должен быть внесен в особые отметки в свидетельство о регистрации транспортного средства.