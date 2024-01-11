Упродовж 2023 року сервісними центрами МВС було розроблено та виготовлено 15 921 комплектів індивідуальних номерних знаків.

Автовласники можуть замовляти індивідуальні номерні знаки, які все більше стають популярними в Україні. Вони є додатками до номерних знаків державної реєстрації, а самі комбінації не повторюються та є унікальними у кожному регіоні.

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У громадян є можливість замовити індивідуальні номерні знаки двома способами: у будь-якому зручному сервісному центрі МВС або онлайн – в Кабінеті водія.

Під час замовлення індивідуальних номерних знаків у сервісному центрі МВС, отримати їх можливо виключно у Головному сервісному центрі МВС, який розташований у Києві. Тому автовласники мають можливість скористатись іншим зручним способом: зробити замовлення онлайн з доставкою на зручну адресу. Для цього необхідно авторизуватись в Кабінеті водія, оформити заявку та здійснити оплату. Отримання готового номерного знаку відбувається у будь-якому зручному відділенні «Нової Пошти».

Вартість послуги виготовлення індивідуальних номерних знаків:

300 грн – три символи (мінімальне замовлення);

90 грн – кожний наступний (до восьми символів);

466,44 грн – вартість спецпродукції (номерних знаків для авто);

266,58 грн – вартість спецпродукції (номерних знаків для мотоцикла).

Напис на індивідуальних номерних знаках для автомобілів може містити від трьох до восьми символів – від трьох до восьми літер чи від трьох до семи літер і цифр. А напис на індивідуальних номерних знаках для мотоциклів може містити від трьох до шести символів – від двох до п’яти літер і цифр. Літер у написі на індивідуальному номерному знакові має бути не менше ніж дві.

Після отримання комплекту індивідуальних номерних знаків обов’язково проводиться перереєстрація транспортного засобу. Самовільне закріплення індивідуальних номерних знаків не допускається, адже він має бути внесений в особливі відмітки до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.