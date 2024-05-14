Индивидуальные номера снова можно заказать

Отныне индивидуальные номерные знаки доступны для заказа. Сервисные центры МВД возобновили эту услугу, которая была временно приостановлена из-за ухудшения военной безопасности в местах расположения производственных мощностей.

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Автовладельцы могут снова заказывать индивидуальные номерные знаки онлайн – в Кабинете водителя. Также услуга доступна при личном обращении в любой удобный сервисный центр МВД.

Индивидуальный номерной знак – это дополнение к номерному знаку государственной регистрации транспортного средства по индивидуальному заказу владельца. Надпись является уникальной и не может повторяться. Номерной знак для легковых автомобилей может содержать от трех до восьми символов – от трех до восьми букв или от трех до семи букв и цифр. А надпись для мотоциклов – от трех до шести символов – от двух до пяти букв и цифр. Индивидуальный номерной знак должен содержать не менее двух букв.

Стоимость услуги:

спецпродукция (номерной знак) для легковых авто – 204 грн;

спецпродукция (номерной знак) для мотоциклов – 92,4 грн;

три символа (минимальный заказ) – 300 грн;

каждый последующий (до восьми символов) – 90 грн;

графический элемент – 500 грн.

Получить индивидуальный номерной знак возможно двумя способами: самостоятельно или с доставкой на отделение "Новой Почты". Самостоятельно забрать индивидуальный номерной знак возможно в Главном сервисном центре МВД в Киеве – в управлении стандартизации по адресу ул. Мечты, 19. А логистические услуги по доставке на отделение "Новой Почты" предоставляет ГП "ИНФОТЕХ" за дополнительную плату.

Услуга по изготовлению индивидуальных номерных знаков предоставляется до 40 дней.