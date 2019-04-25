Українці можуть замовити та оплатити виготовлення індивідуальних номерних знаків онлайн, а отримати готовий номерний знак – в найближчому відділенні “Нова пошта”.

Ще у грудні 2018 року відбувся запуск Електронного кабінету водія. Користувачу кабінету надається інформація про його водійські посвідчення, транспортні засоби, власником яких він є, та адміністративні правопорушення, у яких він був винуватцем.

Читайте також: В Україні ввели кримінальну відповідальність за п’яне водіння

В кабінеті користувач може сплатити неоплачені штрафи, зареєструватися в електронній черзі на отримання послуг в сервісних центрах МВС, замовити безкоштовну чи платну послугу перевірки транспортного засобу за його VIN-кодом. До сьогодні вищезгадана послуга надання витягу з Єдиного державного реєстру МВС була єдиною послугою сервісних центрів МВС, повністю доступною онлайн.

Відтепер громадянин також може перевірити можливість замовлення конкретного індивідуального номерного знаку, замовити та оплатити його виготовлення просто не виходячи з дому. Забрати готовий номерний знак водій зможе в зручному за розташуванням відділенні “Нова пошта”, яке він самостійно обирає під час замовлення знаку.

Переведення послуги в онлайн-площину дозволить державі спростувати міфи, пов’язані з отриманням ІНЗ, зробить послугу більш популярною та знищить будь-які корупційні ризики. Проект реалізований у партнерстві Головного сервісного центру МВС і Державного агентства з питань електронного урядування України і є лише першим із серії важливих кроків з діджиталізації послуг сервісних центрів МВС, запланованих на найближчі півроку.

Зокрема, в майбутньому планується запуск повноцінної прозорої системи замовлення усіх державних номерних знаків через Електронний кабінет водія, що матиме ще більший антикорупційний ефект.

Для того, щоб скористатися новою послугою, потрібно авторизуватися в Електронному кабінеті водія. Онлайн-сервіс доступний на сайті e-driver.hsc.gov.ua та на Урядовому порталі kmu.gov.ua у розділі "Електронні послуги". Доступ до е-Кабінету здійснюється за допомогою цифрового підпису, BankID або MobileID.

У розділі "Замовлення ІНЗ" потрібно підібрати індивідуальний номерний знак, перевіривши його унікальність та зовнішній вигляд. Якщо введений номер ще ніким не зайнятий, система автоматично розрахує вартість замовлення ІНЗ. На цьому етапі користувач може обрати один серед двох можливих способів отримання ІНЗ: доставка у відділення "Нова пошта" або можливість самостійно забрати виготовлені номери у Головному сервісному центрі МВС у Києві (безкоштовно).

Наступний етап — автоматичне формування заяви на отримання ІНЗ, яку користувач повинен підписати за допомогою власного кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Завершенням процесу отримання послуги є оплата ІНЗ.

Нагадаємо, ще зовсім недавно у процесі замовлення номерів автовласники були змушені щонайменше тричі звертатись до Головного чи територіального сервісного центру МВС: уперше – щоб перевірити, чи вільний конкретний номерний знак, вдруге – щоб замовити виготовлення та підписати макет ІНЗ, і втретє – щоб забрати готовий ІНЗ. Це вимагало значних витрат часу та коштів громадян.

Також цікаво: "Євробляхери" готують масштабний мітинг під Верховною Радою: чого добиваються