Украинцы могут заказать и оплатить изготовление индивидуальных номерных знаков онлайн, а получить готовый номерной знак – в ближайшем отделении "Новой почты".

В декабре 2018 года состоялся запуск электронного кабинета водителя. Пользователю кабинета предоставляется информация о его водительском удостоверении, транспортных средствах, владельцем которых он является, и административных правонарушениях, в которых он был виновником.

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В кабинете пользователь может оплатить неоплаченные штрафы, зарегистрироваться в электронной очереди на получение услуг в сервисных центрах МВД, заказать бесплатную или платную услугу проверки транспортного средства по его VIN-коду. До сих пор вышеупомянутая услуга предоставления выписки из Единого государственного реестра МВД была единственной услугой сервисных центров МВД, полностью доступной онлайн.

Отныне гражданин также может проверить возможность заказа конкретного индивидуального номерного знака, заказать и оплатить его изготовление просто не выходя из дома. Забрать готовый номерной знак водитель сможет в удобном по расположению отделении "Новой почты", которое он самостоятельно выбирает при заказе знака.

Перевод услуги в онлайн-плоскость позволит государству опровергнуть мифы, связанные с получением ИНЗ, сделает услугу более популярной и уничтожит любые коррупционные риски. Проект реализован в партнерстве Главного сервисного центра МВД и Государственного агентства по вопросам электронного правительства Украины и является лишь первым из серии важных шагов по диджитализации услуг сервисных центров МВД, запланированных на ближайшие полгода.

В частности, в будущем планируется запуск полноценной прозрачной системы заказа всех государственных номерных знаков через Электронный кабинет водителя, что будет иметь еще больший антикоррупционный эффект.

Для того, чтобы воспользоваться новой услугой, нужно авторизоваться в Электронном кабинете водителя. Онлайн-сервис доступен на сайте e-driver.hsc.gov.ua и на Правительственном портале kmu.gov.ua в разделе "Электронные услуги". Доступ к электронному Кабинету осуществляется с помощью цифровой подписи, BankID или MobileID.

В разделе "Заказ ИНЗ" нужно подобрать индивидуальный номерной знак, проверив его уникальность и внешний вид. Если введенный номер еще никем не занят, система автоматически рассчитает стоимость заказа ИНЗ. На этом этапе пользователь может выбрать один среди двух возможных способов получения ИНЗ: доставку в отделение "Новой почты" или возможность самостоятельно забрать изготовленные номера в Главном сервисном центре МВД в Киеве (бесплатно).

Следующий этап – автоматическое формирование заявки на получение ИНЗ, которую пользователь должен подписать с помощью собственной квалифицированной электронной подписи (КЭП). Завершением процесса получения услуги является оплата ИНЗ.

Напомним, еще совсем недавно в процессе заказа номеров автовладельцы были вынуждены минимум трижды обращаться в Главный или территориальный сервисный центр МВД: впервые – чтобы проверить, свободен ли конкретный номерной знак, второй раз – чтобы заказать изготовление и подписать макет ИНЗ, и третий – чтобы забрать готовый ИНЗ. Это требовало значительных затрат времени и средств граждан.

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