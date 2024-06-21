Какие индивидуальные номерные знаки регистрируют в южных областях: интересные комбинации

С начала года в Одесской области почти 470 автовладельцев изъявили желание украсить свои транспортные средства индивидуальными номерными знаками.

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Сейчас на дорогах Одесской области можно увидеть транспортные средства, на которых красуются номерные знаки ЗАЩИТНИК, БУБКА, ДУША, ЦЕЙВО, БРИЧКА, ТАНК, ВИДЬМА, БЕТМЕН, АВАТАР, ПАТРОН, NOMER, SVOBODA, БАДЬОРИЙ, СТЕЛЯ, ДОК, SMETANA.

В сервисных центрах МВД Николаевской области быть индивидуальностью и выделяться на дороге пожелали 190 автовладельцев. Мы можем встретить транспортные средства с уникальным номерными знаками VETERAN, SHTURM, MAMA, MEGERA, MAKS.

На Херсонщине с начала года проведено 40 перерегистраций транспортных средств с закреплением индивидуального номерного знака за транспортным средством.

Согласно статистике, количество желающих автовладельцев, которые заказывают себе интересные комбинации букв или цифр, увеличивается. Всего с начала 2024 года в Одесской, Николаевской и Херсонской областях перерегистрировано с индивидуальными номерными знаками 699 транспортных средств, за аналогичный период в 2023 году - количество перерегистрированных транспортных средств достигало 406, а в 2022 году – 337.

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Напоминаем, что индивидуальный номерной знак - это приложение к государственному номерному знаку транспортного средства, который изготавливается по индивидуальному заказу владельца.

Продолжительность изготовления комплекта индивидуальных номерных знаков - до 40 дней. Отметим, что индивидуальные номерные знаки (ИНЗ) действительны только на территории Украины. Такой номер можно заказать лишь как дополнение к государственному номерному знаку, но не вместо него.

Индивидуальные номерные знаки можно заказать офлайн в любом удобном для граждан сервисном центре МВД или онлайн через Кабинет водителя. На таком знаке можно размещать буквы (украинского или латинского алфавита); буквы и цифры; буквы, цифры и графический элемент.

После получения комплекта индивидуальных номерных знаков обязательно проводится перерегистрация транспортного средства. Самовольное закрепление номерного знака не допускается, он должен быть внесен в особые отметки в свидетельство о регистрации транспортного средства.

Также можно и перезакрепить индивидуальный номерной знак. Это означает передачу такого номерного знака другому лицу или закрепление за другим авто владельца. В таком случае следует обратиться в любой удобный сервисный центр МВД для получения этой услуги.