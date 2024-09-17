Именные номера больше не доступны для заказа

Начиная с 17 сентября приостанавливается прием заказов на изготовление макетов индивидуальных номерных знаков. Это связано с тем, что Главный сервисный центр МВД заключает новый договор с производителем на закупку номерных знаков.

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В связи с этим новые заявки на изготовление индивидуальных номерных знаков от граждан в Кабинете водителя и в территориальных сервисных центрах МВД приниматься не будут. Однако, те автовладельцы, которые подали свои заявки и оплатили услугу, получат заказанные номерные знаки.

О восстановлении услуги главный сервисный центр МВД обещает проинформировать дополнительно.