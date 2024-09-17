Укр
Ру

Именные номера больше не доступны для заказа

Главный сервисный центр МВД приостанавливает прием заказов на изготовление индивидуальных номерных знаков.
Именные номера пока не доступны в Украине - Auto24

ФОТО: Главный сервисный центр МВД|

Именные номера пока не доступны в Украине

Евгений Гудущан
logo17 сентября, 18:30
logo0
logo0 мин

Начиная с 17 сентября приостанавливается прием заказов на изготовление макетов индивидуальных номерных знаков. Это связано с тем, что Главный сервисный центр МВД заключает новый договор с производителем на закупку номерных знаков.

Читайте также: Какие индивидуальные номерные знаки регистрируют в южных областях: интересные комбинации

В связи с этим новые заявки на изготовление индивидуальных номерных знаков от граждан в Кабинете водителя и в территориальных сервисных центрах МВД приниматься не будут. Однако, те автовладельцы, которые подали свои заявки и оплатили услугу, получат заказанные номерные знаки.

О восстановлении услуги главный сервисный центр МВД обещает проинформировать дополнительно.

#Регистриция автомобиля #Новости #Автособытие