Іменні номери з авто не можна перезакріпити за мотоциклом

Індивідуальні номерні знаки, популярні серед водіїв як спосіб персоналізації транспортного засобу, мають чіткі законодавчі обмеження щодо використання. У Головному сервісному центрі МВС наголошують: індивідуальний номерний знак, виготовлений для мотоцикла, неможливо перезакріпити за автомобілем.

Причина полягає у різних категоріях транспортних засобів та різних типах номерних знаків, які для них застосовуються.

Правове регулювання типів ІНЗ

Вимоги до типів, розмірів, інформаційного змісту та порядку застосування індивідуальних номерних знаків визначені Наказом МВС №166. Згідно з ним номерні знаки за призначенням поділяються на 18 типів, частина з яких має додаткові підтипи.

Для різних категорій транспортних засобів передбачені різні типи індивідуальних номерних знаків. Зокрема:

тип 7-1 використовується для автомобілів і виготовляється за індивідуальними замовленнями їх власників;

тип 7-2 призначений для мотоциклів і також виготовляється за індивідуальними замовленнями.

Таким чином, індивідуальний номерний знак завжди прив’язується до конкретного типу транспортного засобу. Використання ІНЗ, виготовленого для мотоцикла, на автомобілі або навпаки чинним законодавством не допускається.

Коли можливе перезакріплення індивідуального номерного знака

Перезакріплення ІНЗ можливе лише за умови, що обидва транспортні засоби належать до однієї категорії, використовують однаковий тип номерних знаків та зареєстровані в одному регіоні. Окрім цього, індивідуальний номерний знак може бути переданий іншому власнику транспортного засобу за дотримання встановленої процедури.

Порядок перезакріплення ІНЗ

Відповідно до Наказу МВС №174, для перезакріплення індивідуального номерного знака необхідно особисто звернутися до територіального сервісного центру МВС із відповідною заявою. Разом із заявою подаються:

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України або спеціальний статус;

документ, що підтверджує повноваження представника, у разі звернення довіреної особи;

письмова згода власника ІНЗ на передання знака іншому власнику, якщо він не присутній особисто, з обов’язковим нотаріальним засвідченням.

Усі відомості про перезакріплення індивідуального номерного знака адміністратор сервісного центру МВС вносить до Єдиного державного реєстру транспортних засобів. Розгляд заяви, перезакріплення ІНЗ та видача нового свідоцтва про реєстрацію здійснюються в день звернення. Інформація про індивідуальний номерний знак вноситься до графи «Особливі відмітки» нового реєстраційного документа.

У ГСЦ МВС окремо застерігають, що передання індивідуального номерного знака іншій особі без дотримання встановленої процедури забороняється.