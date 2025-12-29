Именные номера с авто нельзя перезакрепить за мотоциклом

Индивидуальные номерные знаки, популярны среди водителей как способ персонализации транспортного средства, имеют четкие законодательные ограничения по использованию. У Главном сервисном центре МВД подчеркивают: индивидуальный номерной знак, изготовленный для мотоцикла, невозможно перезакрепить за автомобилем.

Причина заключается в различных категориях транспортных средств и различных типах номерных знаков, которые для них применяются.

Правовое регулирование типов ИНЗ

Требования к типам, размеров, информационного содержания и порядка применения индивидуальных номерных знаков определены Приказом МВД №166. Согласно ему номерные знаки по назначению делятся на 18 типов, часть из которых имеет дополнительные подтипы.

Для различных категорий транспортных средств предусмотрены различные типы индивидуальных номерных знаков. В частности:

тип 7-1 используется для автомобилей и изготавливается по индивидуальным заказам их владельцев;

тип 7-2 предназначен для мотоциклов и также изготавливается по индивидуальным заказам.

Таким образом, индивидуальный номерной знак всегда привязывается к конкретному типу транспортного средства. Использование ИНЗ, изготовленного для мотоцикла, на автомобиле или наоборот действующим законодательством не допускается.

Когда возможно перезакрепление индивидуального номерного знака

Перезакрепление ИНЗ возможно только при условии, что оба транспортных средства относятся к одной категории, используют одинаковый тип номерных знаков и зарегистрированы в одном регионе. Кроме этого, индивидуальный номерной знак может быть передан другому владельцу транспортного средства при соблюдении установленной процедуры.

Порядок перезакрепления ИНЗ

В соответствии с Приказом МВД №174, для перезакрепления индивидуального номерного знака необходимо лично обратиться в территориальный сервисный центр МВД с соответствующим заявлением. Вместе с заявлением подаются:

свидетельство о регистрации транспортного средства;

документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины или специальный статус;

документ, подтверждающий полномочия представителя, в случае обращения доверенного лица;

письменное согласие владельца ИНЗ на передачу знака другому владельцу, если он не присутствует лично, с обязательным нотариальным заверением.

Все сведения о перезакреплении индивидуального номерного знака администратор сервисного центра МВД вносит в Единый государственный реестр транспортных средств. Рассмотрение заявления, перезакрепление ИНЗ и выдача нового свидетельства о регистрации осуществляются в день обращения. Информация об индивидуальном номерном знаке вносится в графу "Особые отметки" нового регистрационного документа.

В ГСЦ МВД отдельно предостерегают, что передача индивидуального номерного знака другому лицу без соблюдения установленной процедуры запрещается.