Придумати ім'я для автомобіля - справа непроста і вельми делікатна. Гортаючи старі каталоги, ми натрапили на кілька дивних нюансів.

Помилка з вибором назви для нової моделі зводить нанівець всі зусилля конструкторів і маркетологів і може провалити продажі навіть непоганої машини. Виробникам доводиться думати наперед, і далеко ходити не потрібно – всім відома історія з появою імені Lada замість "Жигулів" і Scaldia замість "Москвич".

Автомобільчик Messerschmitt отримав назву, як винищувач часів Другої світової війни випадково – за місцем виробництва.

Принципово важливо, щоб обраного імені не було в каталогах інших компаній. І тим не менш, ми помітили, що в історії світового автопрому було чимало повторень. Ми розбиралися з причинами: чому, хто і навіщо використовував для своїх автомобілів "чужі" імена?

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Вам слів бракує?

Здавалося б, двох десятків букв латинського алфавіту більш ніж достатньо, щоб формувати з них оригінальні назви. Але ні: стовідсоткових збігів чимало, причому перетини траплялися і за межами автомобільного світу.

Як вам, скажімо, автомобіль марки Playboy (1948 р.)? Його створили і назвали так на п'ять років раніше, ніж однойменний журнал. Хоча чесно кажучи, своєму імені – гульвіса – некваплива машинка з 40-сильним мотором навряд чи відповідає.

Автомобіль з багатообіцяючою назвою Playboy (гульвіса) на ділі був досить скромним. На відміну від журналу, що з'явився пізніше.

Свій класичний родстер марки Austin Healey британці назвали Sprite в 1958 році – за три роки до презентації компанією Coca-Cola свого легендарного напою зі смаком лимона. Слово sprite перекладається як ельф, у Coca-Cola це був офіційний рекламний персонаж, а англійці, мабуть, порахували, що їх окатий автомобільчик схожий на забавного гномика.

Автомобіль Spite з'явився за три роки до популярного напою від Coca-Cola. Питання патентної чистоти назви тоді не стояло.

Набагато пізніше автомобільні компанії Toyota і Seat назвали свої найпотужніші моделі Supra і Cupra – як навмисне схожими, щоб тестувати автофанів на кмітливість і ерудицію. Першими у використанні хльосткого слівця були японці: 1978 рік проти 1996-го, коли іспанці почали додавати схоже слово до імен своїх заряджених моделей.

Toyota Supra і Seat Cupra при схожих іменах займали аналогічні позиції в модельних лінійках: це були найпотужніші моделі виробників.

Цікаві метаморфози обох імен: спочатку Supra, також як і Cupra, було лише приставкою до основного найменування іншої моделі. Але з часом (в 1986 р.) стало самодостатнім, таким, що позначає окрему модель "Тойоти". А Seat в 2018 р. взяв та й зробив Cupra відразу окремим брендом…

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Все по-чесному

Було в автомобільній історії кілька випадків, коли машини отримували "чужі" імена, так сказати, по праву. Так, маловідомі у нас англійські автомобілі Singer (на ринку з 1905 р.) мають пряму спорідненість з однойменними швейними машинками (з 1875 р.) – вони випускалися однією і тією ж компанією.

Автомобілі марки Singer вироблялися компанією, яка спеціалізувалася також на швейних машинках.

Схожа історія – і з британськими автомобілями Bristol (c 1945 р.), які випускала авіаційна компанія (з 1910 р.). Однойменні з літаками часів Другої світової війни преміальні купе і родстери почали випускати після перемоги, коли замовлення на бомбардувальники для армій антигітлерівської коаліції були скасовані.

Автомобільна марка Bristol з'явилася після того, як Bristol Airplane Company втратила замовлення на бомбардувальники і легкі транспортники.

Дещо складніше вийшло з Messerschmitt'ами. Моторошнуватого виду триколісна мотоколяска Messerschmitt KR175 (1955 р.) в роки післявоєнної розрухи позиціонувалася німцями як автомобіль.

Після Другої світової війни Messerschmitt не мав права виробляти літаки, а ось триколісні мікроавтомобільчики – будь ласка.

Насправді до ненависних "Месерів" цей кабіненроллер мав опосередковане відношення – авіаційна фірма лише надала свої виробничі потужності і бренд сторонній компанії.

Примхливий ринок

Було таке, що виробники масових моделей змінювали назву заради кількох слов’янських ринків. Наприклад, автомобіль, відомий у нас як Chevrolet Aveo, в багатьох країнах Європи продавався як Kalos. В нас таке ім’я засмучувало б покупців через співзвучність з назвою певних відходів людської життєдіяльності.

Всемирная модель General Motors имела несколько имен для разных рынков: Aveo, Kalos, Sonic, Wave и другие. Всесвітня модель General Motors мала кілька імен для різних ринків: Aveo, Kalos, Sonic, Wave і інші.

Cхожий випадок мав місце з іншою моделлю від General Motors. Замість Chevrolet Trax на пострадянському просторі продається Tracker, адже надто вже прозорий натяк на певні обставини озвучує слівце Trax. Цікаво, що в перших прес-релізах модель була представлена світові саме як Tracker.

Ім'я кросовера Trax співпало з позначенням неприємних понять не тільки в пострадянських країнах, але і в Бразилії, де схожим словом називають заборонені речовини.



Нумерологія

Здавалося б, цифри – безпрограшний і надійний варіант. Але коли радянські "Москвичі-407", -408 і -412 починали масово продаватися в країнах Західної Європи – а сталося це в 1960-і, довелося винаходити для них ім'я заново. Тому що тризначний індекс з нулем посередині офіційно застовпив за собою французький Peugeot.

У європейських країнах радянські "Москвичі" продавалися під брендами Scaldia і Kanela. Тризначні цифрові індекси не використовувалися.

Та й транслітерація Moskvich в багатьох мовах виглядала незручною. У підсумку московські седани і універсали продавалися на багатьох ринках під брендами Scaldia і Kanela з різними індексами в залежності від двигуна і комплектації.

При цьому в деяких країнах мирно уживалися не тільки наші "чотириста дванадцяті", але і Volkswagen 412, і Bristol 408 і навіть Ferrari 412. Правда, не всі вони перетиналися на ринку за часом.

У 1960-ті, 70-ті і 80-ті роки в Європі продавалося кілька моделей різних марок з однаковими індексами 407, 408 і 412.

А про те, наскільки пікантний вигляд мали дві діаметрально протилежні моделі з однаковими індексами – Porsche 968 і "Запорожець" ЗАЗ-968 – говорити якось не доводиться.

Народний спорткар Porsche 968 і бюджетний седан "Запорожець" ЗАЗ-968 випускалися в одні й ті ж роки.

Випускалися вони в один і той же період, і хоча німецький спорткар (1991 -1995 рр.) офіційно в Україні не продавався, на київських вулицях ці "тезки" не раз зустрічалися. До слова, цифровий індекс - не єдине, що їх пов'язує. Але це вже зовсім інша історія.

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