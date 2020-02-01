Придумать имя для автомобиля – дело непростое и весьма деликатное. Листая старые каталоги, мы наткнулись на несколько странных нюансов.

Ошибка с выбором названия для новой модели сводит на нет все усилия конструкторов и маркетологов и может провалить продажи даже неплохой машины. Производителям приходится думать наперед, и далеко ходить не нужно – всем известна история с появлением имени Lada вместо “Жигулей” и Scaldia вместо “Москвич”.

Автомобильчик Messerschmitt получил название, как у истребителя времен Второй Мировой войны вобщем-то случайно – по месту производства.

Принципиально важно, чтобы выбранного имени не было в каталогах других компаний. И тем не менее, мы заметили, что в истории мирового автопрома была немало повторений. Мы разбирались с причинами: почему, кто и зачем использовал для своих автомобилей “чужие” имена?

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Вам слов мало?

Казалось бы, двух десятков букв латинского алфавит более чем достаточно, чтобы формировать из них оригинальные названия. Но нет: стопроцентных совпадений немало, причем пересечения случались и за пределами автомобильного мира.

Как вам, скажем, автомобиль марки Playboy (1948 г.)? Его создали и назвали так на пять лет раньше, чем одноименный журнал. Хотя честно говоря, своему имени – повеса – неторопливая машинка с 40-сильным мотором вряд ли соответствует.

Автомобиль с многообещающим названием Playboy (повеса) на деле был довольно скромным. В отличие от появившегося позднее журнала.

Свой классический родстер марки Austin Healey британцы назвали Sprite в 1958 году – за три года до презентации компанией Coca-Cola своего легендарного напитка со вкусом лимона. Слово sprite переводится как эльф, у Coca-Cola это был официальный рекламный персонаж, а англичане, видимо, посчитали, что их глазастый автомобильчик похож на забавного гномика.

Автомобиль Spite появился за три года до популярного напитка от Coca-Cola. Вопрос патентной чистоты названия тогда не стоял.

Намного позднее автомобильные компании Toyota и Seat назвали свои самые мощные модели Supra и Cupra – как нарочно, чтобы тестировать автофанов на смекалку и эрудицию. Первыми в использовании хлесткого словца были японцы: 1978 год против 1996-го, когда испанцы начали прибавлять схожий к именам своих заряженных моделей.

Toyota Supra и Seat Cupra при схожих именах занимали аналогичные позиции в модельных линейках: это были самые мощные модели производителей.

Интересны метаморфозы обоих имен: первоначально Supra, также как Cupra, было лишь приставкой к основному наименованию иной модели. Но со временем (в 1986 г.) стало самодостаточным, обозначающим отдельную модель “Тойоты”. А Seat в 2018 г. взял да и сделал Cupra сразу отдельным брендом…

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Все по-честному

Было в автомобильной истории несколько случаев, когда машины получали “чужие” имена, та сказать, по праву. Так, малоизвестные у нас английские автомобили Singer (на рынке с 1905 г.) имеют прямое родство с одноименными швейными машинками (с 1875 г.) – они выпускались одной и той же компанией.

Автомобили марки Singer производились компанией, которая специализировалась также на швейных машинках.

Похожая история – и с британскими автомобилями Bristol (c 1945 г.), которые выпускала авиационная компания (с 1910 г.). Одноименные с самолетами времен Второй Мировой войны премиальные купе и родстеры начали выпускать после Победы, когда заказы на бомбардировщики для армий антигитлеровской коалиции были отменены.

Автомобильная марка Bristol появилась после того, как Bristol Airplane Company потеряла заказы на бомбардировщики и легкые транспортники.

Несколько сложнее получилось с Messerschmitt`ами. Жутковатого вида трехколесная мотоколяска Messerschmitt KR175 (1955 г.) в годы послевоенной разрухи позиционировалась немцами как автомобиль.

После Второй мировой войны Messerschmitt не имел права производить самолеты, но вот трехколесные микроавтомобильчики – пожалуйста.

На самом деле к ненавистным “Мессерам” этот кабиненроллер имел опосредованное отношение – авиационная фирма лишь предоставила свои производственные мощности и бренд сторонней компании.

Капризный рынок

Было такое, что производители массовых моделей меняли их название ради нескольких славянских рынков. Например, автомобиль, известный у нас как Chevrolet Aveo, во многих странах Европы продавался как Kalos. У нас такое имя огорчало бы покупателей из-за созвучности с названием определенных отходов человеческой жизнедеятельности.

Всемирная модель General Motors имела несколько имен для разных рынков: Aveo, Kalos, Sonic, Wave и другие.

Cхожий случай имел место с другой моделью от General Motors. Вместо Chevrolet Trax на постсоветском пространстве продается Tracker, ведь слишком прозрачно намекает слово Trax на определенные обстоятельства. Интересно, что в первых пресс-релизах модель была представлена миру именно как Tracker.

Имя кроссовера Trax совпало с обозначением малоприятных понятий не только в постсоветских странах, но и в Бразилии, где похожим словом называют запрещенные вещества.



Нумерология

Кзалось бы, цифры – безпроигрышный и надежный вариант. Но когда наши “Москвичи-407”, -408 и -412 начинали массово продаваться в странах Западной Европы – а случилось это в 1960-е, советскому “Автоэкспорту” пришлось изобретать для них имя заново. Потому что трехзначный индекс с нулем посередине официально застолбил за собой французский Peugeot.

В европейских странах советские “Москвичи” успешно продавались под брендами Scaldia и Kanela. Трехзначные цифровые индексы не использовались.

Да и транслитерация Moskvich во многих языках выглядела неудобоваримой. В итоге московские седаны и универсалы продавались на многих рынках под брендами Scaldia и Kanela с различными индексами в зависимости от двигателя и комплектации.

При этом в некоторых странах мирно уживались не только наши “четыреста двенадцатые”, но и Volkswagen 412, Bristol 408 и даже Ferrari 412. Правда, не все они пересекались по времени.

В 1960-е, 70-е и 80-е годы в Европе продавалось несколько моделей разных марок с одинаковыми индексами 407, 408 и 412.

А о том, насколько пикантно выглядели две диаметрально противоположные модели с одинаковыми индексами – Porsche 968 и “Запорожец” ЗАЗ-968 - говорить как-то не приходится.

Народный спорткар Porsche 968 и бюджетный седан “Запорожец” ЗАЗ-968 выпускались в одни и те же годы.

Выпускались они в один и тот же период, и хотя немецкий спорткар (1991 -1995 гг.) официально в Украине не продавался, на киевских улицах эти “тезки” не раз встречались. К слову, цифровой индекс – не единственное, что их связывает. Но это уже совсем другая история.

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