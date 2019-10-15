Нет сомнений, современные автомобили лучше машин прежних поколений. Разобъем все по-полочкам.

Поднимая тему сравнения старых и новых автомобилей 20 века, есть смысл говорить о моделях не старше полувека – именно к началу 1960-х массовый европейский автомобиль уже окончательно оформился и как товар, и как конструкция с технической точки зрения. А вот в 21 веке все поменялось значительно...



Автомобили с 20 века с полувековой разницей в возрасте на самом деле имеют лишь два-три существенных отличия. Хотя внешнее сходство стремится к нулю.

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Безопасность. Современные автомобили стали более безопасными. Целый комплекс мер по активной и пассивной безопасности, внедренный к сегодняшнему дню конструкторами, снизил аварийность и главное – тяжесть последствий ДТП. Здесь и ремни безопасности, и электронные системы, и эффективное освещение, и деформируемые зоны кузова.

Скорость. Максимальные скорости легковых автомобилей возросли, причем без особого ущерба для безопасности. В какой-то мере безопасность даже выиграла, ведь более мощный автомобиле может быстрее завершить обгон и меньше времени остается на полосе встречного движения. Увы, в отечественных условиях преимущество в динамике нивелировано дорожной инфраструктурой.

Еще в середне прошлого века на первый план конструкторы ставили эффектную внешность и комфорт, а не управляемость.

Финансовая доступность. Автомобили стали более технологичными – а значит, снизилась их себестоимость и появилась возможность массово выпускать дешевые модели. Сегодня в любой мало-мальски развитой стране мира средняя семья может позволить себе хоть подержанный, но собственный автомобиль.

Техническая безпроблемность. Одно из важнейших достижений мирового автопрома за последние полвека – это снижение трудоемкости облуживания. Иначе говоря, сегодняшний автомобиль в два-три раза реже должен заезжать на ТО, да и количество сервисных операций снизилось. Правда, это не значит, что сервис машины стал дешевле, ведь многие расходники теперь меняются только в сборе с узлами, а для диагностики нужны компьютерные тестеры с фирменным софтом.

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Совершенствование конструкций, технологий производства компонентов и сборки снизили себестоимости: полвека назад авто стали широко доступными.

Многофункциональность. Нынешний автомобиль – уже нечто большее, чем просто транспортное средство. Он умеет развлекать своих пассажиров благодаря развитой мультимедийной системе: тюнеру, плееру, встроенным экранам и многоканальной акустике. Машина сегодня еще и средство коммуникации (Hands free и Bluetooth), и доступ в интернет. Да, пока еще эти дополнительные функции связаны с движением машины, но в Японии, например, уже несколько лет существуют образцы легковушек, которые днем возят людей, а ночью становятся частью энергосистемы их дома.

Рекомендация Авто24

Следует признать, что последние полвека не были для мирового автопрома революционными. Из действительно важных новшеств – высокие активная и пассивная безопасность и увеличение межсервисного пробега. А вот через несколько десятков лет отличия будут кардинальными – хотя бы из-за отказа от двигателя внутреннего сгорания.

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