Немає сумнівів, сучасні автомобілі кращі за машини колишніх поколінь. Але чим саме? Спробуємо виділити кілька пунктів.

Торкаючись теми порівняння старих і нових автомобілів, є сенс говорити про моделі не старші за півстоліття – саме до початку 1960-х масовий європейський автомобіль вже остаточно оформився і як товар, і як конструкція з технічної точки зору. А от в 21 столітті відмінності вже значно більші.

Автомобілі 20 століття з 50-річною різницею у віці насправді мають лише дві-три істотні відмінності. Хоча зовнішня схожість наближується до нуля.

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Безпека. Сучасні автомобілі стали більш безпечними. Цілий комплекс заходів з активної та пасивної безпеки, запроваджений до сьогоднішнього дня конструкторами, знизив аварійність і головне - тяжкість наслідків ДТП. Тут і ремені безпеки, і електронні системи, і ефективне освітлення, і зони кузова с програмованою деформацією.

Швидкість. Максимальні швидкості легкових автомобілів зросли, причому без особливого збитку для безпеки. В якійсь мірі безпека навіть виграла, адже більш потужний автомобілі може швидше завершити обгін і менше часу залишається на смузі зустрічного руху. На жаль, у вітчизняних умовах перевагу в динаміці часто нівельовано дорожньою інфраструктурою.

Ще в середині минулого століття на перший план конструктори ставили ефектну зовнішність і комфорт, а не керованість.

Фінансова доступність. Автомобілі стали більш технологічними - а значить, знизилася їхня собівартість і з'явилася можливість масово випускати дешеві моделі. Сьогодні в будь-який досить розвиненій країні світу середня сім'я може дозволити собі хоч старий, але власний автомобіль.

Технічна безпроблемність. Одне з найважливіших досягнень світового автопрому за останні півстоліття - це зниження трудомісткості облуговування. Інакше кажучи, сьогоднішній автомобіль в два-три рази рідше повинен заїжджати на ТО, та й кількість сервісних операцій знизилося. Щоправда, це не означає, що сервіс машини став дешевше, адже велика кількість деталей тепер змінюються тільки в зборі з вузлами, а для діагностики потрібні комп'ютерні тестери з фірмовим софтом.

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Удосконалення конструкцій, технологій виробництва компонентів і складання знизили собівартості: півстоліття тому авто стали широко доступними.

Багатофункціональність. Нинішній автомобіль - вже щось більше, ніж просто транспортний засіб. Він вміє розважати своїх пасажирів завдяки розвиненій мультимедійної системі: тюнер, плеєр, вбудовані екрани і багатоканальна акустика. Машина сьогодні ще й засіб комунікації (Hands free та Bluetooth), і доступ в інтернет. Так, поки що ці додаткові функції все одно пов'язані з рухом машини, але в Японії, наприклад, вже кілька років існують зразки легковиків, які вдень возять людей, а вночі стають частиною енергосистеми їхнього будинку.

Рекомендация Авто24

І все ж слід визнати, що останні півстоліття не були для світового автопрому революційними. З дійсно важливих нововведень - високі активна і пасивна безпека та збільшення міжсервісного пробігу. Однак говорячи про авто майбутніх десятиліть, вони можуть змінитися кардинально – перш за все через втрату двигуна внутрішньго згоряння.

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