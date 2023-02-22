За результатами 2022 року продажі нових та вживаних автобусів суттєво зменшились.

У минулому році в Україну в режимі імпорту було ввезено 1272 од. автобусів та мікроавтобусів, повідомляє Укравтопром. Митна вартість цього імпорту становила $38,9 млн.

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У порівнянні з 2021 роком кількість імпортованих автобусів зменшилась на 31%, а їх загальна митна вартість - на 26%. Частка нових автобусів в імпорті 2022 року становила 15%.

Більше 70% нових автобусів було ввезено з Туреччини (131 шт.), на суму понад $7 млн. В сегменті вживаного транспорту найбільшим постачальником була Німеччина – 457 од., загальна митна вартість яких склала майже $10 млн.