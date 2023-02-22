По результатам 2022 продажи новых и подержанных автобусов существенно уменьшились.

В прошлом году в Украину в режиме импорта было ввезено 1272 ед. автобусов и микроавтобусов, сообщает Укравтопром. Таможенная стоимость этого импорта составила $38,9 млн.

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По сравнению с 2021 годом количество импортируемых автобусов уменьшилось на 31%, а их общая таможенная стоимость – на 26%. Доля новых автобусов в импорте в 2022 году составила 15%.

Более 70% новых автобусов было ввезено из Турции (131 шт.), на сумму свыше $7 млн. В сегменте б/у транспорта крупнейшим поставщиком была Германия – 457 ед., общая таможенная стоимость которых составила почти $10 млн.