Імпорт автобусів зріс на 30%

За даними Укравтопрому з посиланням на Держстат, у січні–серпні 2025 року в Україну було ввезено 907 автобусів (включно з мікроавтобусами) — це на 30% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Загальна митна вартість імпорту становила 46,4 млн доларів США, що на 33% перевищує минулорічний показник.

Структура імпорту

Нових автобусів: 263 одиниці, на суму 16,1 млн дол.

Вживаних автобусів: 644 одиниці, загальна митна вартість — 30,3 млн дол.

Географія постачань

Туреччина стала головним експортером нових автобусів — 218 одиниць на суму 12,9 млн дол.

Німеччина лідирує серед постачальників вживаних — 198 одиниць загальною вартістю 8,3 млн дол.

Тенденції

Ріст імпорту автобусів може свідчити про оновлення автопарків перевізників та зростання попиту на сучасний транспорт, особливо в регіонах, де активно розвиваються міжміські маршрути та шкільні перевезення. Водночас частка вживаного транспорту залишається суттєвою, що вказує на цінову чутливість ринку.