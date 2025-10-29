Укр
Імпорт автобусів зріс на 30%

На території України поступово оновлюється автопарк громадського транспорту
За даними Укравтопрому з посиланням на Держстат, у січні–серпні 2025 року в Україну було ввезено 907 автобусів (включно з мікроавтобусами) — це на 30% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Загальна митна вартість імпорту становила 46,4 млн доларів США, що на 33% перевищує минулорічний показник.

Структура імпорту

  • Нових автобусів: 263 одиниці, на суму 16,1 млн дол.
  • Вживаних автобусів: 644 одиниці, загальна митна вартість — 30,3 млн дол.

Географія постачань

  • Туреччина стала головним експортером нових автобусів — 218 одиниць на суму 12,9 млн дол.
  • Німеччина лідирує серед постачальників вживаних — 198 одиниць загальною вартістю 8,3 млн дол.

Тенденції

Ріст імпорту автобусів може свідчити про оновлення автопарків перевізників та зростання попиту на сучасний транспорт, особливо в регіонах, де активно розвиваються міжміські маршрути та шкільні перевезення. Водночас частка вживаного транспорту залишається суттєвою, що вказує на цінову чутливість ринку.

