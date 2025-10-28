В США школярі їздитимуть на електричному автобусі

Найновіший автобус 2026 модельного року належить до типу D у стилі Saf-T-Liner eHDX2 Wattson. Як йдеться в його презентаційних матеріалах та на одному з сайтів виробника thomasbuiltbuses.com, він має пласку передню частину, велику кількість крісел, гарну оглядовість як з салону, так і з робочого місця водія.

З найпотужнішою батареєю

Wattson використовує 800-вольтову акумуляторну систему з місткістю 246 кВт-год. Це найбільша місткість акумулятора у своєму класі.

Для її наповнення потрібно 2–3 години на зарядній станції постійного струму (зарядний пристрій повинен мати вихідну потужність не менше 60 кВт). Також тут є додатковий вбудований зарядний пристрій змінного струму потужністю 20 кВт для покращеної гнучкості заряджання.

Автобуси типу D, тобто "транзитного типу", побудовані на перевіреній платформі HDX2 і є найбільшими в сегменті шкільних машин. Фото: Thomas Built

Шкільний гігант тихий, надійний, комфортний

Автобус типу D з салоном на 90 крісел, що притаманно саме машинам цієї найбільшої розмірної групи "школярів", спроможний подолати на одному заряді електроенергії 241 кілометр. Цьому сприятиме потужний електродвигун на 295 пікових к.с. Він спроможний розігнати 17-тонну пасажирську машину від 0 до 100 км/год за ~49 секунд.

Щоправда, темп розгону та сама швидкість залежить від передавального числа задньої осі (див. відео внизу) Accelera 14Xe, що об'єднує двигун, коробку передач та електроніку в єдиний блок.

Тут стоїть 2-ступенева коробка передач, що надійно поводиться на рівнині з гарним твердим покриттям та легко виводить багатотонну пасажирську машину на найкрутіші сільські гірські схили.

Заявки вже приймаються

Wattson уже відкритий для замовлення, а перші постачання заплановані на початок 2026 року. Щоправда, цінник на цю модель виробник ще не озвучив.