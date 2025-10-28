В США школьники будут ездить на электрическом автобусе

Новейший автобус 2026 модельного года относится к типу D в стиле Saf-T-Liner eHDX2 Wattson. Как говорится в его презентационных материалах и на одном из сайтов производителя thomasbuiltbuses.com, он имеет плоскую переднюю часть, большое количество кресел, хорошую обзорность как из салона, так и с рабочего места водителя.

С самой мощной батареей

Wattson использует 800-вольтовую аккумуляторную систему с емкостью 246 кВт-ч. Это самая большая емкость аккумулятора в своем классе.

Читайте также В США начали выпуск второго поколения школьных электрических автобусов

Для ее наполнения требуется 2–3 часа на зарядной станции постоянного тока (зарядное устройство должно иметь выходную мощность не менее 60 кВт). Также здесь есть дополнительное встроенное зарядное устройство переменного тока мощностью 20 кВт для улучшенной гибкости зарядки.

Автобусы типа D, то есть "транзитного типа", построены на проверенной платформе HDX2 и являются крупнейшими в сегменте школьных машин. Фото: Thomas Built

Школьный гигант тихий, надежный, комфортный

Автобус типа D с салоном на 90 кресел, что присуще именно машинам этой крупнейшей размерной группы "школьников", способен преодолеть на одном заряде электроэнергии 241 километр. Этому будет способствовать мощный электродвигатель на 295 пиковых л.с. Он способен разогнать 17-тонную пассажирскую машину от 0 до 100 км/ч за ~49 секунд.

Читайте также Школьные автобусы будут раздавать Wi-Fi, но это пока не у нас

Правда, темп разгона и сама скорость зависит от передаточного числа задней оси (см. видео внизу) Accelera 14Xe, объединяющей двигатель, коробку передач и электронику в единый блок.

Здесь стоит 2-ступенчатая коробка передач, что надежно ведет себя на равнине с хорошим твердым покрытием и легко выводит многотонную пассажирскую машину на самые крутые сельские горные склоны.

Заявки уже принимаются

Wattson уже открыт для заказа, а первые поставки запланированы на начало 2026 года. Правда, ценник на эту модель производитель еще не озвучил.