В США начали выпуск второго поколения школьных электрических автобусов

Культовый Jouley образца 2017 года является флагманским электробусом бренда. Более 1000 автобусов этой серии было поставлено североамериканским клиентам. Второе поколение Jouley Saf-T-Liner C2 Jouley поставляется с новым поколением eAxle и новой опцией универсальной колесной базы.

Как пишет daimlertruck.com, это продолжение наследия инновационных электрических школьных автобусов. Компактный универсальный источник питания 14Xe eAxle от Accelera, бренда технологии нулевых выбросов компании Cummins Inc., сочетает в себе двигатель, двухскоростную трансмиссию, дисковые тормоза и задний привод в одном пакете, установленном на задний мост.

Читайте также С акцентом на электричество и водород: что демонстрирует Daimler Truck на выставке IAA 2024

В этом случае отпала необходимость в традиционном карданном валу, что делает трансмиссию легче, эффективнее и уменьшает сложность. Эта конструкция в сочетании с инвертором Accelera ELFA передает мощность непосредственно на колеса, повышая ускорение и крутящий момент для более плавной езды.

Инновационная схема привода упростила трансмиссию и сделала ее более эффективной. Фото: Daimler Truck

Jouley второго поколения предлагает новую колесную базу длиной 5,56 м с салоном на 60 пассажиров. Здесь стоит 800-вольтовая система аккумуляторов Proterra. Она улучшает старт и помогает легко преодолевать подъемы и развивает хорошее ускорение. Емкость аккумулятора 246 кВт-ч, мощность – 220 кВт/295 л.с.

Читайте также Школьные автобусы будут раздавать Wi-Fi, но это пока не у нас

Производство Saf-T-Liner C2 Jouley второго поколения уже началось на заводе Thomas Built Buses Manufacturing Plant в Хай-Пойнте. Дополнительные варианты колесной базы появятся в 2025 году.

Фото: Daimler Truck