Школьные автобусы будут раздавать Wi-Fi, но это пока не у нас

Решение принято по программе E-Rate Федеральной комиссией связи FCC накануне начала занятий. Школам разрешено использовать финансирование E-Rate для точек доступа Wi-Fi в школьных автобусах и за их пределами. Таким образом, этот почин дополнил высокоскоростной доступ к интернету для учеников, школьного персонала и посетителей библиотек, сообщает сайт choolbusfleet.com.

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Такая инициатива связистов поможет учащейся молодежи получить доступ к образовательным ресурсам, которые ранее были недоступны, а значит – позволит им учиться без ограничений, отметило агентство в пресс-релизе.

Программа E-Rate предоставляет школам доступ к Wi-Fi с существенной скидкой. В FCC считают, это улучшает доступ к интернету для всех государственных и некоммерческих классов и библиотек начальных и средних школ. Теперь эта программа будет действовать еще в школьных автобусах по дороге на учебу и обратно как в сельской, так и в городской частях страны.

Консалтинговая фирма программы E-Rate Funds for Learning сразу среагировала на голосование о поддержке точек доступа Wi-Fi в школьных автобусах, отметив:

"Обучение распространяется за пределы класса или библиотеки дома, в дороге и в любом общественном пространстве. Этот шаг дает возможность школам и библиотекам совместить разрыв домашнего задания, предоставляя ученикам ресурсы, необходимые для успеха в учебе, независимо от их социально-экономического статуса или географического расположения".