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Шкільні автобуси роздаватимуть Wi-Fi, але це поки не у нас

У нинішньому навчальному році усі шкільні автобуси США повинні мати точки доступу Wi-Fi: під час поїздок на навчання й додому учні будуть в дорозі безплатно користуватися мережею.
Wi-Fi у шкільних автобусах США - Auto24

ФОТО: schoolbusfleet|

Шкільні автобуси у США з мобільним інтернетом

Валентин Ожго
logo26 серпня, 16:29
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Рішення прийнято за програмою E-Rate Федеральною комісією зв’язку FCC напередодні початку занять. Школам дозволено використовувати фінансування E-Rate для точок доступу Wi-Fi в шкільних автобусах і за їх межами. Таким чином, цей почин доповнив високошвидкісний доступ до інтернету для учнів, шкільного персоналу та відвідувачів бібліотек, повідомляє сайт choolbusfleet.com.

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Така ініціатива зв’язківців допоможе учнівській молоді отримати доступ до освітніх ресурсів, які раніше були недоступними, а значить – дозволить їм навчатися без обмежень, зазначило агентство в прес-релізі.

Програма E-Rate надає школам доступ до Wi-Fi з суттєвою знижкою. У FCC вважають, це покращує доступ до інтернету для всіх державних і некомерційних класів і бібліотек початкових і середніх шкіл. Тепер ця програма діятиме ще в шкільних автобусах по дорозі на навчання і назад як у сільській, так і в міській частинах країни.

Консалтингова фірма програми E-Rate Funds for Learning відразу зреагувала на голосування про підтримки точок доступу Wi-Fi в шкільних автобусах, зазначивши:

"Навчання поширюється за межі класу чи бібліотеки вдома, у дорозі та в будь-якому громадському просторі. Цей крок дає можливість школам і бібліотекам поєднати розрив домашнього завдання, надаючи учням ресурси, необхідні для успіху в навчанні, незалежно від їхнього соціально-економічного статусу чи географічного розташування".

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