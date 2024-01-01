В США розпочали випуск другого покоління шкільних електричних автобусів

Культовий Jouley зразка 2017 року є флагманським електробусом бренду. Понад 1000 автобусів цієї серії було поставлено північноамериканським клієнтам. Друге покоління Jouley Saf-T-Liner C2 Jouley постачається з новим поколінням eAxle і новою опцією універсальної колісної бази.

Як пише daimlertruck.com, це продовження спадщини інноваційних електричних шкільних автобусів. Компактне універсальне джерело живлення 14Xe eAxle від Accelera, бренду технології нульових викидів компанії Cummins Inc., поєднує в собі двигун, двошвидкісну трансмісію, дискові гальма та задній привід в одному пакеті, встановленому на задній міст.

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В цьому випадку відпала потреба в традиційному карданному валу, що робить трансмісію легшою, ефективнішою та зменшує складність. Ця конструкція в поєднанні з інвертором Accelera ELFA передає потужність безпосередньо на колеса, підвищуючи прискорення та крутний момент для більш плавної їзди.

Інноваційна схема приводу спростила трансмісію і зробила її ефективнішою. Фото: Daimler Truck

Jouley другого покоління пропонує нову колісну базу довжиною 5,56 м з салоном на 60 пасажирів. Тут стоїть 800-вольтова система акумуляторів Proterra. Вона покращує старт і допомагає легко долати підйоми та розвиває гарне прискорення. Місткість акумулятора 246 кВт-год, потужність - 220 кВт/295 к.с.

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Виробництво Saf-T-Liner C2 Jouley другого покоління вже почалося на заводі Thomas Built Buses Manufacturing Plant у Хай-Пойнті. Додаткові варіанти колісної бази з’являться у 2025 році.

Фото: Daimler Truck