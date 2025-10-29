Импорт автобусов вырос на 30%

По данным Укравтопрома со ссылкой на Госстат, в январе–августе 2025 года в Украину было ввезено 907 автобусов (включая микроавтобусы) - это на 30% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Общая таможенная стоимость импорта составила 46,4 млн долларов США, что на 33% превышает прошлогодний показатель.

Структура импорта

Новых автобусов: 263 единицы, на сумму 16,1 млн долл.

Бывших в употреблении автобусов: 644 единицы, общая таможенная стоимость - 30,3 млн долл.

География поставок

Турция стала главным экспортером новых автобусов - 218 единиц на сумму 12,9 млн долл.

Германия лидирует среди поставщиков подержанных - 198 единиц общей стоимостью 8,3 млн долл.

Тенденции

Рост импорта автобусов может свидетельствовать об обновлении автопарков перевозчиков и рост спроса на современный транспорт, особенно в регионах, где активно развиваются междугородние маршруты и школьные перевозки. В то же время доля подержанного транспорта остается существенной, что указывает на ценовую чувствительность рынка.