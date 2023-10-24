Українська митниця вимагає від постачальників пального сертифікат про походження пального. Такі документи не передбачені у ЄС. В результаті чимало трейдерів призупинили свою діяльність, що може призвести до зростання цін на ринку.

Минулого тижня українські компанії розмитнили лише 13,9 тис. тонн скрапленого газу, це на 38% менше порівняно з попереднім тижнем. Про це свідчать дані Консалтингової групи «А-95».

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Нагадаємо, 17 жовтня набули чинності зміни до Митного кодексу України, згідно з якими імпортери зобов’язані надавати зокрема сертифікати походження не тільки країни відправлення, а й країни виробництва, а також документи, що підтверджують маршрут постачання від заводу-виробника до українського кордону.

Постачальники зіткнулися з проблемою надання сертифікатів походження європейського ресурсу від виробника. «Між країнами, які знаходяться в одній митній зоні, такі сертифікати не передбачено», – розповів один із трейдерів.

Низка інших учасників ринку зіткнулася з проблемами розмитнення партій скрапленого газу. Зокрема відомо, що відмову українських митників отримали імпортери, які розмитнювали продукт американського походження. Також були змушені розвертати машини на кордоні ті компанії, які придбали ресурс у литовських посередників Orlen Lietuva.

Деякі польські трейдери припинили продаж скрапленого газу через неможливість підтвердити походження продукту. Так, після 17 жовтня в Україну не відвантажувала компанія Pakar Jacek, яка надавала латвійський сертифікат на свої партії газу. Також суттєво скоротила постачання продукту Barter SA, найбільший польський експортер газу в Україну. Минулого тижня було розмитнено лише 4 машини від цієї компанії. Відомо, що Barter є одним із великих постачальників «казахстанського» ресурсу з оренбурзького ГПЗ.

Кілька компаній минулого тижня утрималися від закупівель продукту, оскільки в них не було впевненості, що вантажі розмитняться без проблем. Це також сприяло зменшенню обсягів імпорту газу за цей період. Наразі деякі імпортери й постачальники пропрацьовують деталі розмитнення ресурсу за новими правилами, щоб уникнути неочікуваних ситуацій на кордоні й штрафів.

«Відмова у розмитнені американського газу — тривожний сигнал для всіх компаній, що мають справи з морським ресурсом. Є ризик потрапити на великий демередж (плата перевізнику за простій судна), тоді можна відразу закривати бізнес», — каже один з імпортерів морського газу.

Українські компанії дають різні оцінки ситуації з розмитненням вантажів. «У нашому разі ситуація поки що не виглядає критичною, газ до нас надходить у необхідних обсягах», — каже представник великої мережі АЗС. Але співрозмовник зазначає, що у дрібних компаній пропозицій імпортного газу поменшало. «Колапс, який зараз виник, спричинений змінами до Митного кодексу. Але, на мій погляд, протягом трьох тижнів ситуація налагодиться. Пропозиції є, так, дорого, але проблем з їх придбанням немає», — зазначає менеджер іншої мережі АЗС.

Учасники ринку вважають, що через зменшення обсягів імпорту газу ціни на наступних аукціонах можуть знову зрости. Водночас польські трейдери вже підвищили пропозиції автомобільних партій ПБТ для українських покупців на $10-70/т — до $792-844/т з урахуванням транспорту до кордону.