Украинская таможня требует от поставщиков горючего сертификата о происхождении горючего. Подобные документы не предусмотрены в ЕС. В результате многие трейдеры приостановили свою деятельность, что может привести к росту цен на рынке.

На прошлой неделе украинские компании растаможили всего 13,9 тыс. тонн сжиженного газа, это на 38% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95".

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Напомним, 17 октября вступили в силу изменения в Таможенный кодекс Украины, согласно которым импортеры обязаны предоставлять в частности сертификаты происхождения не только страны отправления, но и страны производства, а также документы, подтверждающие маршрут поставки от завода-изготовителя к украинской границе.

Поставщики столкнулись с проблемой предоставления сертификатов происхождения европейского ресурса от производителя. "Между странами, которые находятся в одной таможенной зоне, такие сертификаты не предусмотрены", — рассказал один из трейдеров.

Ряд других участников рынка столкнулся с проблемами растаможивания партий сжиженного газа. В частности известно, что отказ украинских таможенников получили импортеры, растаможивание продукт американского происхождения. Также были вынуждены разворачивать машины на границе компании, которые приобрели ресурс у литовских посредников Orlen Lietuva.

Некоторые польские трейдеры прекратили продажу сжиженного газа из-за невозможности подтвердить происхождение продукта. После 17 октября в Украину не отгружала компания Pakar Jacek, которая предоставляла латвийский сертификат на свои партии газа. Также существенно сократила поставки продукта Barter SA, крупнейшего польского экспортера газа в Украину. На прошлой неделе было расторможено всего 4 машины от этой компании. Известно, что Barter является одним из крупных поставщиков казахстанского ресурса по оренбургскому ГПЗ.

Несколько компаний на прошлой неделе воздержались от закупок продукта, поскольку у них не было уверенности, что грузы растаможены без проблем. Это также способствовало сокращению объемов импорта газа за этот период. Пока некоторые импортеры и поставщики прорабатывают детали растаможивания ресурса по новым правилам, чтобы избежать неожиданных ситуаций на границе и штрафов.

«Отказ в растаможке американского газа – тревожный сигнал для всех компаний, имеющих дело с морским ресурсом. Есть риск попасть на большой демерредж (плата перевозчику за простой судна), тогда можно сразу закрывать бизнес», – говорит один из импортеров морского газа.

Украинские компании дают разные оценки ситуации с растаможкой грузов. "В нашем случае ситуация пока не выглядит критической, газ к нам поступает в необходимых объемах", — говорит представитель крупной сети АЗС. Но собеседник отмечает, что у мелких компаний предложений импортного газа стало меньше. «Появившийся сейчас коллапс вызван изменениями в Таможенный кодекс. Но, по моему мнению, в течение трех недель ситуация наладится. Предложения есть да, дорого, но проблем с их приобретением нет», — отмечает менеджер другой сети АЗС.

Участники рынка считают, что из-за уменьшения объемов импорта газа цены на последующих аукционах могут снова возрасти. В то же время, польские трейдеры уже повысили предложения автомобильных партий ПБТ для украинских покупателей на $10-70/т — до $792-844/т с учетом транспорта до границы.