Китайці стали ввозити менше автомобілів в Росію всупереч очікуванням. Імпорт гальмують попит, що падає, і складності з логістикою.

Обсяги імпорту китайських легкових автомобілів до Росії падають другий місяць поспіль. Причому скорочення йде швидкими темпами: як повідомляє “Комерсант” із посиланням на митну статистику Китаю, у травні імпорт упав майже до 32 мільйонів доларів, при тому, що у квітні він оцінювався у 84,6 мільйона, а в березні — у 190,7 мільйон доларів. Експерти пояснюють тенденцію слабким попитом, проблемами транспортування, а також ризиками, пов'язаними з російським ринком.

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Також Китай став постачати менше комплектуючих та запчастин, зокрема для російських виробників. У лютому в Росію ввезли деталей на 117,1 мільйона доларів, у березні вже на 76,3 мільйона. До травня обсяг збільшився до 81,3 мільйонів, але до показників початку року все ще далеко.

На постачанні автомобілів негативно позначилася криза через війну в Україні, а також квітневий локдаун у Китаї через спалах коронавірусу. Сукупність факторів ускладнила логістику та змусила компанії шукати обхідні шляхи, закладаючи більше коштів на перевезення. Впливає і дефіцит машин по всьому світу: китайські автомобілі чекають і на інших ринках, окрім Росії.

Росія все ще цікавить автовиробників із КНР у довгостроковій перспективі, але на їхню поведінку впливає невизначеність на ринку, кажуть експерти.

Найпопулярніші компанії, що ввозять автомобілі в Росію - Chery, Haval і Geely, причому Haval збирає машини на заводі в Тульській області. Крім цього, Haval на початку літа вивів на ринок новинку – кросовер Dargo. Chery, яка вже продає в Росії преміальні машини Exeed, запускає ще один суббренд під назвою Omoda.