Уряд розширив перелік пунктів пропуску для переміщення окремих транспортних засобів через митний кордон України

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 червня 2022 року №479-р, переміщення транспортних засобів, придбаних за межами митної території України громадянами України з метою вільного обігу, здійснюється в наступних міжнародних пунктах пропуску:

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  • ⁃ "Устилуг";
  • ⁃ "Грушів";
  • ⁃ "Малий Березний";
  • ⁃ “Чорноморський рибний порт”;
  • ⁃ “Чорноморський морський порт”;
  • ⁃ “Чорноморський судноремонтний завод”;
  • ⁃ “Одеський морський торговельний порт”;
  • ⁃ “морський порт Південний”;
  • ⁃ ”Ізмаїльський морський торговельний порт”;
  • ⁃ ”Ренійський морський порт”;
  • ⁃ ”Усть-Дунайський морський торговельний порт”;
  • ⁃ “Білгород-Дністровський морський торговельний порт”;
  • ⁃ “Поромний комплекс Орлівка”.

Розпорядження набирає чинності з дня його опублікування.