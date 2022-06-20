Уряд розширив перелік пунктів пропуску для переміщення окремих транспортних засобів через митний кордон України
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 червня 2022 року №479-р, переміщення транспортних засобів, придбаних за межами митної території України громадянами України з метою вільного обігу, здійснюється в наступних міжнародних пунктах пропуску:
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- ⁃ "Устилуг";
- ⁃ "Грушів";
- ⁃ "Малий Березний";
- ⁃ “Чорноморський рибний порт”;
- ⁃ “Чорноморський морський порт”;
- ⁃ “Чорноморський судноремонтний завод”;
- ⁃ “Одеський морський торговельний порт”;
- ⁃ “морський порт Південний”;
- ⁃ ”Ізмаїльський морський торговельний порт”;
- ⁃ ”Ренійський морський порт”;
- ⁃ ”Усть-Дунайський морський торговельний порт”;
- ⁃ “Білгород-Дністровський морський торговельний порт”;
- ⁃ “Поромний комплекс Орлівка”.
Розпорядження набирає чинності з дня його опублікування.