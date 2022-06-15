Під нульове розмитнення українці найчастіше везуть автомобілі з дизельним двигунами. Бензинові авто менш популярні. Часка гібридів та електромобілів – менше 2%.

Станом на 13 червня в Україну завезли 163 тисячі авто за нульовим розмитненням. Загальна сума коштів, яку вже вдалось зекономити українцям, - 17,8 млрд. грн. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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З початку квітня в Україну завезли 107 298 авто з дизельними моторами – це 69% від усього імпорту авто в період дії пільг.

Друге місце за бензиновими модифікаціями – 45 845 авто. Це лише 29,5% від усієї кількості.

На третьому місці розташувалися гібридні моделі – всього 1 338 автомобілів і – 0,8% від загального числа.

Електромобілі на останньому місці – 735 авто та 0,4% від усієї кількості завезених машин.

Більша частина ввезених авто на дизелі мають об’єм двигуна від 1,5 до 2,5 л. Таких 84 391 машина або 54% від загальної кількості. Малолітражок до 1,5 л дуже небагато – всього 7 660 авто. Більш потужні модифікації також не дуже популярні – з об’ємом вище 2,5 л завезли лише 15 247 авто.

Аналогічна ситуація і з бензиновим транспортом – від 1,5 л до 3 л – 34 001 авто. Малолітражок до 1 л – всього 611 машин, а понад 3 л – 1 586 моделей.

Останнім часом українці помітно прискорили темпи ввезення авто – у будні дні в середньому імпортують 3 292 вживані машини. Цілком можливо, що на це вплинули чутки про скасування нульового розмитнення.

Нагадаємо, які саме авто везуть для нульового розмитнення