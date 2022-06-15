Под нулевое растаможивание украинцы чаще всего везут автомобили с дизельными двигателями. Бензиновые авто менее популярны. Доля гибридов и электромобилей – менее 2%.

По состоянию на 13 июня в Украину ввезли 163 тысячи авто по нулевому растаможиванию. Общая сумма средств, которую уже удалось сэкономить украинцам, – 17,8 млрд. грн. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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С начала апреля в Украину завезли 107 298 автомобилей с дизельными моторами – это 69% от всего импорта автомобилей в период действия льгот.

Второе место за бензиновыми модификациями – 45 845 авто. Это всего 29,5% от всего количества.

На третьем месте расположились гибридные модели – всего 1338 автомобилей и – 0,8% от общего числа.

Электромобили на последнем месте – 735 автомобилей и 0,4% от всего количества завезенных машин.

Большая часть ввозимых авто на дизеле имеют объем двигателя от 1,5 до 2,5 л. Таких 84391 машина или 54% от общего количества. Малолитражек до 1,5 л очень немного – всего 7 660 авто. Более мощные модификации также не очень популярны – с объемом выше 2,5 л завезли всего 15 247 автомобилей.

Аналогичная ситуация и с бензиновым транспортом – от 1,5 л до 3 л – 34 001 авто. Малолитражек до 1 л – всего 611 машин, а свыше 3 л – 1 586 моделей.

В последнее время украинцы заметно ускорили темпы ввоза авто – в будние дни в среднем импортируют 3 292 подержанные машины. Вполне возможно, что на это повлияли слухи об отмене нулевого растаможивания.

Напомним, какие конкретно автомобили везут для нулевой растаможки