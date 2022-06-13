Оскільки більшість привезених автомобілів з Європи, у рейтинг потрапили в основному німецькі та французькі бренди.

У першій десятці найпопулярніших вживаних легковиків з-за кордону, які українці привезли у квітні-травні під “нульове” розмитнення, відсутні елітні моделі, повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Лідером, як і раніше, залишається Volkswagen Passat. На другому місці опинився Volkswagen Golf, а на третьому — Skoda Octavia. Четверте, п’яте та сьоме місце зайняли також бренди VAG — Audi A4 та Audi A6 відповідно. Загалом автомобілі виробництва цього концерну займають в рейтингу понад третину — аж 11 місць із 30.

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Шосте місце зайняв Renault Megane, за ним йдуть два Opel — Astra та Zafira. Замикає десятку Ford Focus.

ТОП-10 вживаних легковиків, привезених з-за кордону у квітні-травні 2022 року:

Volkswagen Passat

Середня ціна: $3 040

Середній рік випуску: 2007

Кількість: 5 687 шт.

Volkswagen Golf

Середня ціна: $2 668

Середній рік випуску: 2006

Кількість: 5 217 шт.

Skoda Octavia

Середня ціна: $3 172

Середній рік випуску: 2008

Кількість: 3 566 шт.

Audi A6

Середня ціна: $4 691

Середній рік випуску: 2006

Кількість: 2 445 шт.

Audi A4

Середня ціна: $3 218

Середній рік випуску: 2005

Кількість: 2 314 шт.

Renault Megane

Середня ціна: $2 576

Середній рік випуску: 2009

Кількість: 2 293 шт.

Volkswagen Touran

Середня ціна: $2 752

Середній рік випуску: 2007

Кількість: 2 255 шт.

Opel Zafira

Середня ціна: $2 039

Середній рік випуску: 2007

Кількість: 2 111 шт.

Opel Astra

Середня ціна: $2 119

Середній рік випуску: 2007

Кількість: 1 930 шт.

Ford Focus