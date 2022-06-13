Оскільки більшість привезених автомобілів з Європи, у рейтинг потрапили в основному німецькі та французькі бренди.
У першій десятці найпопулярніших вживаних легковиків з-за кордону, які українці привезли у квітні-травні під “нульове” розмитнення, відсутні елітні моделі, повідомляє Інститут досліджень авторинку.
Лідером, як і раніше, залишається Volkswagen Passat. На другому місці опинився Volkswagen Golf, а на третьому — Skoda Octavia. Четверте, п’яте та сьоме місце зайняли також бренди VAG — Audi A4 та Audi A6 відповідно. Загалом автомобілі виробництва цього концерну займають в рейтингу понад третину — аж 11 місць із 30.
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Шосте місце зайняв Renault Megane, за ним йдуть два Opel — Astra та Zafira. Замикає десятку Ford Focus.
ТОП-10 вживаних легковиків, привезених з-за кордону у квітні-травні 2022 року:
Volkswagen Passat
- Середня ціна: $3 040
- Середній рік випуску: 2007
- Кількість: 5 687 шт.
Volkswagen Golf
- Середня ціна: $2 668
- Середній рік випуску: 2006
- Кількість: 5 217 шт.
Skoda Octavia
- Середня ціна: $3 172
- Середній рік випуску: 2008
- Кількість: 3 566 шт.
Audi A6
- Середня ціна: $4 691
- Середній рік випуску: 2006
- Кількість: 2 445 шт.
Audi A4
- Середня ціна: $3 218
- Середній рік випуску: 2005
- Кількість: 2 314 шт.
Renault Megane
- Середня ціна: $2 576
- Середній рік випуску: 2009
- Кількість: 2 293 шт.
Volkswagen Touran
- Середня ціна: $2 752
- Середній рік випуску: 2007
- Кількість: 2 255 шт.
Opel Zafira
- Середня ціна: $2 039
- Середній рік випуску: 2007
- Кількість: 2 111 шт.
Opel Astra
- Середня ціна: $2 119
- Середній рік випуску: 2007
- Кількість: 1 930 шт.
Ford Focus
- Середня ціна: $2 154
- Середній рік випуску: 2008
- Кількість: 1 853 шт.