Поскольку большинство привезенных автомобилей из Европы, в рейтинг попали в основном немецкие и французские бренды.

В первой десятке самых популярных подержанных легковушек из-за границы, которые украинцы привезли в апреле – мае под “нулевую” растаможку, отсутствуют элитные модели, сообщает Институт исследований авторынка.

Лидером по-прежнему остается Volkswagen Passat. На втором месте оказался Volkswagen Golf, а на третьем — Skoda Octavia. Четвертое, пятое и седьмое место заняли также бренды VAG – Audi A4 и Audi A6 соответственно. Всего автомобили производства этого концерна занимают в рейтинге более трети – аж 11 мест из 30.

Также интересно Отмена "нулевой растаможки" практически решена

Шестое место занял Renault Megane, за ним следуют два Opel — Astra и Zafira. Замыкает десятку Ford Focus.

ТОП-10 подержанных легковушек, привезенных из-за границы в апреле-мае 2022 года:

Volkswagen Passat

Средняя цена: $3 040

Средний год выпуска: 2007

Количество:5 687 шт.

Volkswagen Golf

Средняя цена: $2 668

Средний год выпуска: 2006

Количество:5 217 шт.

Skoda Octavia

Средняя цена: $3 172

Средний год выпуска: 2008

Количество:3 566 шт.

Audi A6

Средняя цена: $4 691

Средний год выпуска: 2006

Количество: 2 445 шт.

Audi A4

Средняя цена: $3 218

Средний год выпуска: 2005

Количество:2 314 шт.

Renault Megane

Средняя цена: $2 576

Средний год выпуска: 2009

Количество: 2 293 шт.

Volkswagen Touran

Средняя цена: $2 752

Средний год выпуска: 2007

Количество: 2 255 шт.

Opel Zafira

Средняя цена: $2 039

Средний год выпуска: 2007

Количество:2 111 шт.

Opel Astra

Средняя цена: $2 119

Средний год выпуска: 2007

Количество: 1 930 шт.

Ford Focus