Поскольку большинство привезенных автомобилей из Европы, в рейтинг попали в основном немецкие и французские бренды.
В первой десятке самых популярных подержанных легковушек из-за границы, которые украинцы привезли в апреле – мае под “нулевую” растаможку, отсутствуют элитные модели, сообщает Институт исследований авторынка.
Лидером по-прежнему остается Volkswagen Passat. На втором месте оказался Volkswagen Golf, а на третьем — Skoda Octavia. Четвертое, пятое и седьмое место заняли также бренды VAG – Audi A4 и Audi A6 соответственно. Всего автомобили производства этого концерна занимают в рейтинге более трети – аж 11 мест из 30.
Также интересно Отмена "нулевой растаможки" практически решена
Шестое место занял Renault Megane, за ним следуют два Opel — Astra и Zafira. Замыкает десятку Ford Focus.
ТОП-10 подержанных легковушек, привезенных из-за границы в апреле-мае 2022 года:
Volkswagen Passat
- Средняя цена: $3 040
- Средний год выпуска: 2007
- Количество:5 687 шт.
Volkswagen Golf
- Средняя цена: $2 668
- Средний год выпуска: 2006
- Количество:5 217 шт.
Skoda Octavia
- Средняя цена: $3 172
- Средний год выпуска: 2008
- Количество:3 566 шт.
Audi A6
- Средняя цена: $4 691
- Средний год выпуска: 2006
- Количество: 2 445 шт.
Audi A4
- Средняя цена: $3 218
- Средний год выпуска: 2005
- Количество:2 314 шт.
Renault Megane
- Средняя цена: $2 576
- Средний год выпуска: 2009
- Количество: 2 293 шт.
Volkswagen Touran
- Средняя цена: $2 752
- Средний год выпуска: 2007
- Количество: 2 255 шт.
Opel Zafira
- Средняя цена: $2 039
- Средний год выпуска: 2007
- Количество:2 111 шт.
Opel Astra
- Средняя цена: $2 119
- Средний год выпуска: 2007
- Количество: 1 930 шт.
Ford Focus
- Средняя цена: $2 154
- Средний год выпуска: 2008
- Количество:1 853 шт.