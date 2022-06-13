Поскольку большинство привезенных автомобилей из Европы, в рейтинг попали в основном немецкие и французские бренды.

В первой десятке самых популярных подержанных легковушек из-за границы, которые украинцы привезли в апреле – мае под “нулевую” растаможку, отсутствуют элитные модели, сообщает Институт исследований авторынка.

Лидером по-прежнему остается Volkswagen Passat. На втором месте оказался Volkswagen Golf, а на третьем — Skoda Octavia. Четвертое, пятое и седьмое место заняли также бренды VAG – Audi A4 и Audi A6 соответственно. Всего автомобили производства этого концерна занимают в рейтинге более трети – аж 11 мест из 30.

Также интересно Отмена "нулевой растаможки" практически решена

Шестое место занял Renault Megane, за ним следуют два Opel — Astra и Zafira. Замыкает десятку Ford Focus.

ТОП-10 подержанных легковушек, привезенных из-за границы в апреле-мае 2022 года:

Volkswagen Passat

  • Средняя цена: $3 040
  • Средний год выпуска: 2007
  • Количество:5 687 шт.

Volkswagen Golf

  • Средняя цена: $2 668
  • Средний год выпуска: 2006
  • Количество:5 217 шт.

Skoda Octavia

  • Средняя цена: $3 172
  • Средний год выпуска: 2008
  • Количество:3 566 шт.

Audi A6

  • Средняя цена: $4 691
  • Средний год выпуска: 2006
  • Количество: 2 445 шт.

Audi A4

  • Средняя цена: $3 218
  • Средний год выпуска: 2005
  • Количество:2 314 шт.

Renault Megane

  • Средняя цена: $2 576
  • Средний год выпуска: 2009
  • Количество: 2 293 шт.

Volkswagen Touran

  • Средняя цена: $2 752
  • Средний год выпуска: 2007
  • Количество: 2 255 шт.

Opel Zafira

  • Средняя цена: $2 039
  • Средний год выпуска: 2007
  • Количество:2 111 шт.

Opel Astra

  • Средняя цена: $2 119
  • Средний год выпуска: 2007
  • Количество: 1 930 шт.

Ford Focus

  • Средняя цена: $2 154
  • Средний год выпуска: 2008
  • Количество:1 853 шт.