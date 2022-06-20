Правительство расширило список пунктов пропуска для перемещения отдельных транспортных средств через таможенную границу Украины.
Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 14 июня 2022 года № 479-р, перемещение транспортных средств, приобретенных за пределами таможенной территории Украины гражданами Украины с целью свободного обращения, осуществляется в следующих международных пунктах пропуска:
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- ⁃ “Устилуг”;
- ⁃ “Грушев”;
- ⁃ “Малый Березный”;
- ⁃ “Черноморский рыбный порт”;
- ⁃ “Черноморский морской порт”;
- ⁃ “Черноморский судоремонтный завод”;
- ⁃ “Одесский морской торговый порт”;
- ⁃ “морской порт Южный”;
- ⁃ “Измаильский морской торговый порт”;
- ⁃ “Ренийский морской порт”;
- ⁃ “Усть-Дунайский морской торговый порт”;
- ⁃ “Белгород-Днестровский морской торговый порт”;
- ⁃ “Паромный комплекс Орловка”.
Распоряжение вступает в силу со дня его опубликования и теряет силу одновременно со вступлением в силу ЗУ “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законодательных актов Украины относительно пересмотра отдельных льгот по налогообложению”.