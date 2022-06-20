Правительство расширило список пунктов пропуска для перемещения отдельных транспортных средств через таможенную границу Украины.

Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 14 июня 2022 года № 479-р, перемещение транспортных средств, приобретенных за пределами таможенной территории Украины гражданами Украины с целью свободного обращения, осуществляется в следующих международных пунктах пропуска:

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⁃ “Устилуг”;

⁃ “Грушев”;

⁃ “Малый Березный”;

⁃ “Черноморский рыбный порт”;

⁃ “Черноморский морской порт”;

⁃ “Черноморский судоремонтный завод”;

⁃ “Одесский морской торговый порт”;

⁃ “морской порт Южный”;

⁃ “Измаильский морской торговый порт”;

⁃ “Ренийский морской порт”;

⁃ “Усть-Дунайский морской торговый порт”;

⁃ “Белгород-Днестровский морской торговый порт”;

⁃ “Паромный комплекс Орловка”.

Распоряжение вступает в силу со дня его опубликования и теряет силу одновременно со вступлением в силу ЗУ “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законодательных актов Украины относительно пересмотра отдельных льгот по налогообложению”.