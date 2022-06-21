Китайцы стали ввозить меньше автомобилей в Россию вопреки ожиданиям. Импорт тормозят падающий спрос и сложности с логистикой.

Объемы импорта китайских легковых автомобилей в Россию падают второй месяц подряд. Причем сокращение идет быстрыми темпами: как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на таможенную статистику Китая, в мае импорт упал почти до 32 миллионов долларов, при том что в апреле он оценивался в 84,6 миллиона, а в марте – в 190,7 миллион долларов. Эксперты объясняют тенденцию слабым спросом, проблемами транспортировки, а также рисками, связанными с российским рынком.

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Также Китай стал поставлять меньшее количество комплектующих и запчастей, в том числе для российских производителей. В феврале в Россию ввезли деталей на 117,1 миллионов долларов, в марте уже на 76,3 миллионов. К маю объем увеличился до 81,3 миллиона, но до показателей начала года все еще далеко.

На поставках автомобилей отрицательно сказался кризис из-за войны в Украине, а также апрельский локдаун в Китае из-за вспышки коронавируса. Совокупность факторов усложнила логистику и заставила компании искать обходные пути, закладывая больше средств на перевозку. Влияет и дефицит машин по всему миру: китайские автомобили ждут и на других рынках, кроме России.

Россия все еще интересует автопроизводителей из КНР в долгосрочной перспективе, но на их поведение влияет неопределенность на рынке, говорят эксперты.

Самые популярные компании, ввозящие автомобили в Россию – Chery, Haval и Geely, причем Haval собирает машины на заводе в Тульской области. Помимо этого, Haval в начале лета вывел на рынок новинку – кроссовер Dargo. Chery, уже продающая в России премиальные машины Exeed, запускает еще один суббренд под названием Omoda.