Імпорт автомобільного газу суттєво знинився

З 2 по 8 вересня паливні компанії завезли у країну 5 тис. т LPG, що в середньодобовому еквіваленті становить 0,72 тис. т. Порівняно з останнім тижнем серпня імпорт зменшився у 7 разів, у місячній динаміці — у 5,4 раза. Це найнижчий показник із травня 2022 року зазначають у Консалтинговій групі «А-95».

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До підвищення акцизу з вересня імпортери почали готуватися ще на початку серпня, що призвело до зростання серпневих постачань до рекордного обсягу у 124 тис. т. Особливо активно газ везли протягом останнього тижня серпня, імпортувавши 35,7 тис. т ресурсу, або близько 5,1 тис. т на добу.

Така серпнева активність паливних компаній на тлі незначного попиту призвела до суттєвого скорочення відвантажень у перші вісім днів вересня. «Навіщо везти, якщо поки всього вистачає. Крім того, через високу ціну є ймовірність зменшення реалізації», – зазначили в одній із компаній.

Майже весь обсяг газу на початку вересня було імпортовано газовозами: 79% від загальних постачань, або 3,9 тис. т. Залізниця опинилась на паузі.

Нагадаємо, з 1 вересня набув чинності підписаний Зеленським закон № 3878-I, який передбачає підвищення акцизів на пальне. Згідно з графіком послідовного підвищення, акцизи зростатимуть до європейського рівня.