Импорт автомобильного газа рухнул

Со 2 по 8 сентября топливные компании завезли в страну 5 тыс. т LPG, что в среднесуточном эквиваленте составляет 0,72 тыс. т. По сравнению с последней неделей августа импорт уменьшился в 7 раз, в месячной динамике - в 5,4 раза. Это самый низкий показатель с мая 2022 года, отмечают в Консалтинговой группе "А-95".

Читайте также: Зеленский подписал закон о повышении акцизов на топливо

К повышению акциза с сентября импортеры начали готовиться еще в начале августа, что привело к росту августовских поставок до рекордного объема в 124 тыс. т. Особенно активно газ везли в течение последней недели августа, импортировав 35,7 тыс. т ресурса, или около 5,1 тыс. т в сутки.

Такая августовская активность топливных компаний на фоне незначительного спроса привела к существенному сокращению отгрузок в первые восемь дней сентября. "Зачем везти, если пока всего хватает. Кроме того, из-за высокой цены есть вероятность уменьшения реализации", – отметили в одной из компаний.

Почти весь объем газа в начале сентября был импортирован газовозами: 79% от общих поставок, или 3,9 тыс. т. Железная дорога оказалась на паузе.

Напомним, с 1 сентября вступил в силу подписанный Зеленским закон № 3878-I, который предусматривает повышение акцизов на топливо. Согласно графику последовательного повышения, акцизы будут расти до европейского уровня.