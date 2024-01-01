Імпорт скрапленого газу у серпні 2024 року зріс до 124 тис. т, або близько 4 тис. т на добу. Це на 41% більше, ніж у липні 2024 року, і на 46% — ніж у серпні 2023 року. Про це свідчать дані Консалтингової групи «А-95».

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Основною причиною нарощування обсягу відвантажень була нова ставка акцизу, яка для LPG 1 вересня зросла з 52 євро до 148 євро за 1000 л. Схожа ситуація склалася у червні минулого року перед поновленням довоєнної ставки ПДВ у липні (з 7% до 20%), але тоді зростання було менш суттєвим.

Українські трейдери одноголосно зазначають, що збільшення постачань уже на початку серпня — зарано для адекватного наповнення ринку, через що обсяг імпорту досяг неочікувано великого розміру. «Вже з початку серпня обсяг завезеного газу був занадто великим з урахуванням старих залишків і попиту», — зазначили в одній із великих паливних компаній.

Але основний наплив газу припав на останній тиждень місяця. З 26 по 31 серпня постачання газу становило 4,96 тис. т на добу, що на 34% більше, ніж тижнем раніше, і є рекордним тижневим показником імпорту з грудня 2021 року.

Основний приріст припав на залізницю. Постачання газу вагонами-цистернами у серпі зросло до 34,1 тис. т, що у 2,6 раза більше, ніж у липні. 45% всього залізничного ресурсу було відвантажено з Польщі (15,5 тис. т).

Також збільшилося постачання річкою Дунай: з 22,1 тис. т у липні до 38,4 тис. т у серпні. Окрім обсягу продукту, звертає увагу і зростання кількості імпортерів. Зокрема до кошика імпортних продуктів газ у серпні включили «Арстак», «Джетлайн» і «Кворум-Нафта». Крім того, поновив імпорт на південні термінали й «Енергоімпекс», який із травня цього року не постачав газ цим шляхом.

57% загального серпневого імпорту продукту розділили між собою Румунія (32%) і Польща (25%). Постачання з Румунії зросли порівняно з липнем на 19%, до 39,5 тис. т на добу, з Польщі — на 38%, до 31,6 тис. т.

З румунського напрямку майже у два рази збільшилося постачання газу з Unicom Oil Terminal, до 15,4 тис. т., що становить 39% від загального імпорту з цього напрямку. Додало обсягу і відвантаження з терміналів Bulmarket (+13%, до 9,6 тис. т), Callatis Gas (+27%, до 3,6 тис. т). Водночас із термінала Interport Gaz у Мідії зменшилося на 26%, до 3,4 тис. т.

Із західного напрямку найбільший обсяг було відвантажено з базису Glob Terminal: 6,5 тис. т, що трохи більше, ніж удвічі, перевищує показник позаминулого місяця. Також у 2,3 раза зріс імпорт з AmeriGas Polska, до 4,1 тис. т.

Крім того, на 13%, до 8,8 тис. т (15 газовозів на добу), зросло і відвантаження газу з терміналів, які мають ознаки торгівлі російським газом. І якщо після впровадження митницею обов'язкового сертифіката походження сировини у березні цього року ціни на газ із терміналів у м. Сокулка і Вулька-Добринська більш-менш відповідають середній ринкові з цього напрямку, то з Білостока (термінал відвантаження Pakar Jacek) залишаються значно нижчими за вартість європейського ресурсу. З цього термінала у серпні імпорт газу зріс на 41%, до 3,1 тис. т, або 5 газовозів на добу.

Зазначимо, що у серпні завдяки плідній праці південних трейдерів постачання газу з портів Туреччини зросло до 14,3 тис. т (в 3,3 раза більше, ніж у липні). 61% загального імпорту з цього напрямку, або 8,7 тис. т, було відвантажено компанією AGTG SA, 35%, або 5 тис. т, припало на Commercio Petroleo.