Импорт автомобильного газа в Украину вырос на 40%

Импорт сжиженного газа в августе 2024 года вырос до 124 тыс. т, или около 4 тыс. т в сутки. Это на 41% больше, чем в июле 2024 года, и на 46% - чем в августе 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95".

Читайте также: Зеленский подписал закон о повышении акцизов на топливо

Основной причиной наращивания объема отгрузок была новая ставка акциза, которая для LPG 1 сентября выросла с 52 евро до 148 евро за 1000 л. Похожая ситуация сложилась в июне прошлого года перед возобновлением довоенной ставки НДС в июле (с 7% до 20%), но тогда рост был менее существенным.

Украинские трейдеры единогласно отмечают, что увеличение поставок уже в начале августа - рано для адекватного наполнения рынка, из-за чего объем импорта достиг неожиданно большого размера. "Уже с начала августа объем завезенного газа был слишком большим с учетом старых остатков и спроса", - отметили в одной из крупных топливных компаний.

Но основной наплыв газа пришелся на последнюю неделю месяца. С 26 по 31 августа поставки газа составили 4,96 тыс. т в сутки, что на 34% больше, чем неделей ранее, и является рекордным недельным показателем импорта с декабря 2021 года.

Основной прирост пришелся на железную дорогу. Поставки газа вагонами-цистернами в августе выросло до 34,1 тыс. т, что в 2,6 раза больше, чем в июле. 45% всего железнодорожного ресурса было отгружено из Польши (15,5 тыс. т).

Также увеличились поставки по реке Дунай: с 22,1 тыс. т в июле до 38,4 тыс. т в августе. Кроме объема продукта, обращает внимание и рост количества импортеров. В частности, в корзину импортных продуктов газ в августе включили "Арстак", "Джетлайн" и "Кворум-Нафта". Кроме того, возобновил импорт на южные терминалы и "Энергоимпекс", который с мая этого года не поставлял газ этим путем.

57% общего августовского импорта продукта разделили между собой Румыния (32%) и Польша (25%). Поставки из Румынии выросли по сравнению с июлем на 19%, до 39,5 тыс. т в сутки, из Польши - на 38%, до 31,6 тыс. т.

С румынского направления почти в два раза увеличились поставки газа с Unicom Oil Terminal, до 15,4 тыс. т., что составляет 39% от общего импорта с этого направления. Добавило объема и отгрузки с терминалов Bulmarket (+13%, до 9,6 тыс. т), Callatis Gas (+27%, до 3,6 тыс. т). В то же время с терминала Interport Gaz в Мидии уменьшилось на 26%, до 3,4 тыс. т.

С западного направления наибольший объем был отгружен с базиса Glob Terminal: 6,5 тыс. т, что чуть более, чем вдвое, превышает показатель позапрошлого месяца. Также в 2,3 раза вырос импорт с AmeriGas Polska, до 4,1 тыс. т.

Кроме того, на 13%, до 8,8 тыс. т (15 газовозов в сутки), выросла и отгрузка газа с терминалов, которые имеют признаки торговли российским газом. И если после внедрения таможней обязательного сертификата происхождения сырья в марте этого года цены на газ с терминалов в г. Сокулка и Вулька-Добринская более или менее соответствуют средней рыночной по этому направлению, то из Белостока (терминал отгрузки Pakar Jacek) остаются значительно ниже стоимости европейского ресурса. С этого терминала в августе импорт газа вырос на 41%, до 3,1 тыс. т, или 5 газовозов в сутки.

Отметим, что в августе благодаря плодотворной работе южных трейдеров поставки газа из портов Турции выросло до 14,3 тыс. т (в 3,3 раза больше, чем в июле). 61% общего импорта с этого направления, или 8,7 тыс. т, было отгружено компанией AGTG SA, 35%, или 5 тыс. т, пришлось на Commercio Petroleo.