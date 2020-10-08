Ввіз бензину в Україну скоротився через великі запаси, які накопичились у літній період.

У вересні імпорт автомобільних бензинів в Україну склав 100,2 тис. т, що на 20% менше від показника аналогічного періоду минулого року (125,7 тис. т). Про це повідомили в «Консалтинговій групі А-95» з посиланням на оперативні дані.

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За звітний місяць білоруські НПЗ знизили експорт бензинів, у порівнянні з вереснем 2019 р., на 13,6 тис. т, або на 15%, до 78,8 тис. т. Також на 36%, до 21,4 тис. т , скоротилися відвантаження в Україну з НПЗ PNK ORLEN (Польща).

В «А-95» пояснюють зниження показників постачань браком попиту на ринку, який виник через великі запаси ресурсу у трейдерів, накопичені в літній період. Відзначимо, за 8 місяців 2020 р. баланс ринку автомобільних бензинів збільшився на 14,2% (на 181,4 тис. т), до 1,463 млн т.

Крім того, за даними «А-95», за дев'ять місяців поточного року білоруські НПЗ збільшили експорт бензинів, у порівнянні з січнем-вереснем 2019 року, на 53,5 тис. т, або на 9,5%, до 617,3 тис. т. З них у червні було імпортовано 97 тис. т, в липні – 92 тис. т, в серпні – 89,4 тис. т. Тоді як в інші місяці обсяг імпорту з Білорусі коливався в межах 45-65 тис. т.

За підсумками дев'яти місяців 2020 р., на 23%, до 181,1 тис. т, зменшилися відвантаження в Україну від НПЗ PNK ORLEN (Литва, Польща), у порівнянні з 9 місяцями 2019 р..

Загалом у січні-вересні поточного року імпорт бензинів в Україну склав 802,4 тис. т, що практично відповідає аналогічному періоду торік (811,4 тис. т).