Ввоз бензина в Украину сократился из-за больших запасов, которые накопились в летний период.

В сентябре импорт автомобильных бензинов в Украину составил 100,2 тыс. т, что на 20% меньше показателя аналогичного периода прошлого года (125,7 тыс.т). Об этом сообщили в “Консалтинговой группе А-95” со ссылкой на оперативные данные.

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За отчетный месяц белорусские НПЗ снизили экспорт бензинов, по сравнению с сентябрем 2019 г., на 13,6 тыс. т, или на 15%, до 78,8 тыс.т. Также на 36%, до 21,4 тыс.т , сократились отгрузки в Украину с НПЗ PNK ORLEN (Польша).

В “А-95" объясняют снижение показателей поставок нехваткой спроса на рынке, который возник из-за больших запасов ресурса у трейдеров, накопленных в летний период. Отметим, за 8 месяцев 2020 г. баланс рынка автомобильных бензинов увеличился на 14,2% (на 181,4 тыс.т), до 1,463 млн т.

Кроме того, по данным “А-95”, за девять месяцев текущего года белорусские НПЗ увеличили экспорт бензинов, по сравнению с январем-сентябрем 2019 года, на 53,5 тыс.т, или на 9,5%, до 617,3 тыс.т. Из них в июне было импортировано 97 тыс.т, в июле – 92 тыс.т, в августе – 89,4 тыс.т. Тогда как в остальные месяцы объем импорта из Беларуси колебался в пределах 45-65 тыс.т.

По итогам девяти месяцев 2020 г., на 23%, до 181,1 тыс.т, уменьшились отгрузки в Украину от НПЗ PNK ORLEN (Литва, Польша), по сравнению с 9 месяцами 2019 г.

В целом в январе-сентябре текущего года импорт бензинов в Украину составил 802,4 тыс.т, что практически соответствует аналогичному периоду в прошлом году (811,4 тыс.т).