Імпорт автомобільних бензинів в Україну в серпні 2021 р. склав 137,6 тис. т, що на 26% більше від показника серпня минулого року (109,2 тис. т).

Приблизно такий же обсяг імпорту бензинів востаннє було зафіксовано в серпні-2017 – 141 тис. т. Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95".

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Основний приріст у серпні-2021 припав на постачання з Білорусі. Зокрема, білоруські НПЗ спрямували в Україну 101 тис. т бензинів за нормативних 80-85 тис. т на місяць.

Як пояснили в "А-95", збільшення імпорту з РБ передовсім пов'язано з виконанням контрактних зобов'язань зі щомісячного відвантаження, які повною мірою не було виконано в попередні літні місяці через ремонтні роботи на Мозирському НПЗ. Нагадаємо, в червні з Білорусі було постачено близько 44 тис. т бензинів, у липні – 70 тис. т.

Найбільшими постачальниками білоруських бензинів за підсумками серпня виступили мережі ОККО і WOG – 39,8 тис. т (+48% до серпня-2020) і 15,6 тис. т (+3,8%) відповідно. На UPG припало 11 тис. т, що майже вдвічі більше, ніж у серпні торік (6,4 тис. т).

"БРСМ-Нафта" (через "Катма Груп") зберегла постачання білоруських бензинів на торішньому рівні – 9,6 тис. т.

Відвантаження бензинів за підсумком серпня з НПЗ PNK ORLEN виросли на 75%, до 36,6 тис. т. Основними постачальниками литовського ресурсу стали WOG і ОККО, які імпортували по 12,5 тис. т і 8 тис. т відповідно. "Сокар Україна" постачила 4,8 тис. т литовського ресурсу, "Амік Україна" – 3 тис. т, "Альянс Ойл Україна" – 2,1 тис. т і "Авантаж" – 400 т.

За підсумками січня-серпня поточного року в Україну було імпортовано 814 тис. т бензинів, що на 16% більше від показника восьми місяців минулого року.

Нагадаємо, баланс ринку автомобільних бензинів у 2020 р. виріс на 9,1% порівняно з попереднім роком – до 2 122,3 тис. т. При цьому внутрішнє виробництво зросло на 12,7% – до 1 023 тис. т, а імпорт додав 5,9% і склав 1 099,4 тис. т.